الثلـــوج تعـــزل قـــرى ومداشــر

4 وفيـــــــات و17 جريحـــــــا آخريـــــــن خـــــــــلال 24 ساعــــة الأخيـــــرة

سجلت وحدات الحماية المدنية، خلال 24 ساعة الأخيرة، عدة حوادث مرور منها 06 تسببت في وفاة 4 أشخاص في مكان الحوادث، وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، تم إسعافهم في عين المكان ثم نقلهم إلى مختلف المصالح الاستشفائية من مصالح الحماية المدنية، وأثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية سطيف بوفاة شخص وإصابة 13 آخرين بجروح على اثر حادثي مرور.

بحسب بيان للحماية المدنية يخص تدخلات المصالح المتعلقة بالأحوال الجوية خلال 24 ساعة الماضية، بسبب سقوط الأمطار خاصة في ولايات الجزائر وتيزي وزو، قامت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر بـ 09 عمليات امتصاص للمياه في كل من بلديات شراقة، الحراش والأبيار، وكذلك تم تسجيل سقوط جدار حامل بشارع “بومال” ببلدية الجزائر الوسطى دون تسجيل ضحايا.

كما قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من اجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 13 شخصا مختنقين بغاز أحادي أوكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة، 05 أشخاص بولاية تيارت، 04 أشخاص بولاية النعامة، 04 أشخاص بولاية باتنة، وقد تم التكفل بالضحايا في عين المكان من طرف عناصر الحماية المدنية وتم نقلهم في حالة مقبولة إلى المؤسسات الاستشفائية .

للإشارة، سجلت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الأخيرة 2930 تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

طرقات مشلولة ببلديات الوطن

أما بالنسبة لحالة الطرقات لولايات الناحية الوسطى والشرقية للبلاد، فقد عرفت ولاية تيزي وزو خاصة مع تساقط الثلوج على المنطقة، تسجيل انقطاع حركة المرور بالطريق الوطني رقم 15 في شطره الرابط بين ولايتي تيزي وزو والبويرة، بالضبط على مستوى المكان المسمى فج تيروردة، التابع إقليميا لبلدية إفرحونان بسبب تراكم الثلوج، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة، حيث أغلق في وجه حركة المرور أيضا بسبب تراكم الثلوج بالضبط بالمكان المسمى أسول، بلدية واسيف، فيما سجل ايضا الطريق الولائي رقم 253 بمرتفع “شلاطة” ببلدية افرحونن، والطريق الولائي رقم “251 “، الذي كان مقطوعا بالمكان المسمى “شريعة” ببلدية بوزقن، والطريق الولائي رقم “09” بالمكان المسمى “شلاتة” ببلدية ايلولة، الطريق الوطني رقم” 30” مقطوع بالمكان المسمى “تيزي نكولان” ببلدية ابودراعن، والطريق المؤدي من “بونوح” إلى ولاية بجاية مقطوع بالمكان المسمى “حلوان” ببلدية بوغني، حيث لا تزال عملية إزالة الثلوج متواصلة من طرف المصالح المختصة، إضافة إلى انقطاع الطرقات بولاية بجاية على مستوى الطريق الوطني رقم 26أ الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو، حيث عرفت حركة المرور شللا بسبب تراكم الثلوج بالمكان المسمى “فج شلاطة” على مسافة 02 كلم، التابعة إداريا لبلدية شلاطة.

وبولاية باتنة عرف الطريق الوطني رقم 31 في شطره الرابط بين ولايتي باتنة وبسكرة، انقطاعا في وجه حركة المرور بسبب تراكم الثلوج بالأماكن المسماة مرج حامد، ثنية الحد وشرشال، التابعين إداريا لبلدية أريس، إضافة إلى الطريق الولائي رقم 172 في شطره الرابط بين بلدتي اشمول واريس وبالمكان المسمى المنية، التابع إداريا لبلدية أشمول.

الطريق الوطني 75 بين بجاية وسطيف مقطوع في عدة محاور

تسببت الثلوج المتساقطة، صبيحة أمس، على عاصمة الهضاب العليا وضواحيها في غلق بعض المحاور الهامة، سيما الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين سطيف وبجاية، حيث شلت حركة السير بصفة تامة في شطره ما بين دائرة بوعنداس الواقعة بالمنطقة الشمالية والحدود مع بجاية، حيث تراوح سمك الثلوج ما بين 15 و20 سنتم ما خلف طوابير طويلة من المركبات خصوصا أبناء المنطقة المتوجهين إلى عاصمة الولاية سطيف، ذات الأمر بالنسبة للشطر الرابط ما بين الموان وعين عباسة بذات المحور حيث تعطلت حركة السير، وسجلت بعض الحوادث الخفيفة وخصوصا الانزلاقات مما استدعى تدخل الجهات المعنية من درك وطني وحماية مدنية لإجلاء الضحايا وكذا فك الخناق على المتنقلين.

وخلفت موجة البرد، التي اجتاحت المنطقة هلعا كبيرا بالمناطق المعزولة وخصوصا الشمالية، بعد تسجيل ندرة خانقة في مادة غاز البوتان بالمناطق، التي لم تستفيد بعد من الغاز الطبيعي، على غرار قرى بلديات آيث نوال أومزادة، آيت تيزي وبوسلام وغيرها، حيث عادت إلى الأذهان الصور السوداء، التي عاشها السكان خلال السنوات الماضية، أين دخلت مناطق في عزلة عن العالم الخارجي لمدة أشهر كاملة، وبالتالي يطالب السكان بضرورة الإسراع في توفير المادة الكافية من القارورات تفاديا لحدوث أزمات، خصوصا وان مصالح الأرصاد الجوية تتوقع قدوم موجات أخرى خلال القليلة القادمة.

الثلوج تقطع الطرقات بالبويرة

شهدت ولاية البويرة، ليلة أول أمس، موجة لتساقط الأمطار والثلوج على غرار ولايات الوسط، تسببت في غلق عدة مسالك وطرق عبر المناطق الجبلية أهمها الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين منطقة تيكجدة وتيزي وزو وكذا الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان ببلدية صحاريج وعدة مسالك تجندت المصالح الولائية لفتحها.

وتجدر الإشارة إلى أن الثلوج المتساقطة تسببت في انخفاض محسوس في درجة الحرارة، ما طفا بحاجة العائلات القاطنة بقرى واقعة بلديات نائية جبلية كقرى أولاد راشد وأهل القصر أسفل جبال تيكجدة شرقا وأخرى أسفل جبال ديرة جنوبا، لا تزال تفتقر إلى الغاز الطبيعي، إلى استعمال قارورات غاز البوتان، التي يشكل هي الأخرى جلبها أزمة حقيقية في مثل هذه الظروف القاسية.

من جهة أخرى، المنطقة السياحية تيكجدة ألبستها الثلوج المتساقطة حلة بيضاء أعادت لها منظرها الجمالي اللائق بها، لتتهيأ لاستقبال زوارها الراغبين في الاستمتاع ببياض المنطقة الجبلية الخلابة، التي تقصدها العائلات من مختلف ولايات الوطن طلبا للراحة والاستجمام، فيما تدعو مصالح الأمن لأخذ الحيطة والحذر عبر الطرقات المؤدية إلى هذه المنطقة، التي عادة ما تغلق في وجه حركة المرور في أولى تساقط للثلوج.

سكــان قــرى المديــة فــي حالـــة استنفـــار قصـــوى

تسببت الثلوج، التي تهاطلت أمس على مختلف المناطق بالمدية، التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر في قطع بعض الطرق لفترات متفاوتة، بدءا من ساعات الصباح كحال الطريق الوطني رقم واحد بمرتفعات بن شكاو والتي بلغ سمكها 5 سنتيمترات، أين شرعت كاسحات الثلوج المتواجدة على مستوى دار الصيانة التابعة لقطاع الأشغال العمومية بقرية عين الملح في التردد على منحدر بن شكاو لإزالة الثلوج من أمام مركبات عابري الطريق، الذي كانت حركة المرور عبره بطيئة جدا، خوفا من أي طارئ او حالة مستعجلة للمرضى والمسافرين من كل البلديات الشرقية والجنوبية للولاية، كما أدى تساقط الأمطار والضباب في مدينة المدية والبلديات المجاورة إلى بطء في حركة السير خاصة بعد انسداد بعض البالوعات وفيضانات في بعض الوديان.

ومن جهتهم واجه القرويون من عابري الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين منطقة أولاد

هلال غربي المدية وبلدية وادي الجمعة بعين الدفلى صعوبات جمة في التنقل كانت قد غمرتها الثلوج منذ أولى ساعات الصباح، فيما غطت الثلوج مجمل مدينة عين بوسيف وجعلت حركة المرور عبرها صعبة، ناهيك عن تعطيل حركة المرور لبعض الساعات بعد ان بلغ سمك الثلج 15 سم بحسب مصادر محلية مسؤولة، قبل تدخل مصالح الحماية المدنية ومديرية الأشغال العمومية بالولاية ليتم فتحها قبل منتصف النهار بشكل كلى.

وخشية تكرار المآسي، التي خلفتها العواصف الثلجية خلال الشتاء سنة 2012 وتزامن ملامح عودتها هذا الشتاء في الفترة ذاتها، دخل السكان والقرويون في حالة تأهب قصوى بالتردد على محلات المواد الغذائية لتخزين المؤونة،وحتى على الصيدليات للتمون ببعض الأدوية الضرورية من أجل التطبّب الذاتي في حال انقطاع الطرقات خاصة بالمناطق الريفية، ناهيك عن مخاوف تتملك القرويين من تكرار ندرة غاز البوتان، ما دفع ببعضهم إلى شراء رزم الحطب أو الاحتطاب أنفسهم من الغابات، فيما تبقى مراكز توزيع وتخزين قارورات الغاز التابعة لشركة نفطال بعيدة عن كل تطلعات سكان المدية، حيث أصبحت الندرة من اليوم الأول لتساقط الثلوج وارتفاع في أسعار قارورات الغاز إلى 300 دج.



نادية بوطويل/ سليم.خ / ح.ح