التيار لا يمر بين الأمناء والرؤساء!

آخر تحديث : يناير 27th, 2017 7:32 مساءً
يناير 27, 2017 Wakteldjazair همسات 0
تعيش العديد من البلديات والدوائر بولاية سطيف، أزمة انسداد خانقة أثرت سلبا على المشهد التنموي، والسبب في ذلك، هو عدم تحقق طموح بعض الأمناء العامين بالبلديات، والذين سعوا منذ مدة لأن يصبحوا رؤساء دوائر، وأصيبوا بالخيبة بعد الترقيات المعلنة عنها مؤخرا، حيث اتهم هؤلاء رؤساء الدوائر بقطع الطريق أمامهم، حيث بات التيار لا يمر بين أكثر أمين عام بلدية ورئيس الدائرة التي تنتمي إليها هذه البلديات، وسط تساؤلات للمواطنين، إن كان وزير الداخلية نور الدين بدوي يعلم بهذه المهزلة أم لا.
يناير 27, 2017 0تشهد مصالح الاستعجالات بمستشفيات سطيف، هذه الأيام، ضغطا رهيبا، بسبب التوافد الكبير لضحايا الجليد في مختلف...
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 27, 2017 0
يناير 25, 2017 0
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
يناير 24, 2017 0تقدّم مسوّدة البيان المشترك...
يناير 24, 2017 0تربع الرئيس الأمريكي الجديد...
يناير 23, 2017 0تحولت رسالة بسيطة نشرتها محامية...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...