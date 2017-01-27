التيار لا يمر بين الأمناء والرؤساء!

تعيش العديد من البلديات والدوائر بولاية سطيف، أزمة انسداد خانقة أثرت سلبا على المشهد التنموي، والسبب في ذلك، هو عدم تحقق طموح بعض الأمناء العامين بالبلديات، والذين سعوا منذ مدة لأن يصبحوا رؤساء دوائر، وأصيبوا بالخيبة بعد الترقيات المعلنة عنها مؤخرا، حيث اتهم هؤلاء رؤساء الدوائر بقطع الطريق أمامهم، حيث بات التيار لا يمر بين أكثر أمين عام بلدية ورئيس الدائرة التي تنتمي إليها هذه البلديات، وسط تساؤلات للمواطنين، إن كان وزير الداخلية نور الدين بدوي يعلم بهذه المهزلة أم لا.