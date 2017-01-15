التكتل النقابي يصف لقاءه مع الغازي بـ”اللاحدث”

تمســك بخيار الإضرابــات المقــــررة الاثنيــــن المقبـــــل

وصفت نقابات التكتل المستقلة اليوم الإعلامي الذي دعت إليه وزارة العمل اليوم بـ”لا حدث”، مبدية عدم التفاؤل كثيرا بالنتائج، مهددة بالعودة إلى سلسلة احتجاجاتها كل يوم سبت، بعد جمع مليون توقيع لإبداء الرفض التام بخصوص التقاعد الجديد.

جددت نقابات التكتل المستقل في بيان لها تسلمت “وقت الجزائر نسخة منه، أن “موقفها من قرار التجمعات الجهوية كل يوم سبت سيتواصل، وهي بصدد جمع مليون توقيع، لإبداء الرفض بخصوص التقاعد الجديد، مؤكدة أنها متمسكة بتحقيق كل المطالب المشروعة”، موضحة أن “إضراب الموظفين والعمال لمختلف القطاعات هو تعبير صريح على رفضهم القرارات الفوقية التي تمس مكتسباتهم، وهو صرخة في وجه الحيف والظلم المسلط على رقابهم واستمرار الحكومة في التضييق والتهديد واعتماد سياسة الهروب إلى الأمام، وأنها غير مهتمة بالضرر والمعاناة الذي مس كل الأطراف ذات العلاقة بهذه الحركات والتجمعات الاحتجاجية”.

وفي نفس السياق، يرتقب أن “يلتقي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي اليوم مع نقابات التكتل النقابي لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، للتطرق إلى ملف “التقاعد” الذي ينتظر أن يفتح من جديد، جراء السخط النقابي والعمالي المتواصل، والذي سيتسبب في عودة “اللا استقرار” في عدة قطاعات حكومية في قادم الأيام، ويأتي عقد هذا اللقاء، استجابة لنداء الحكومة الرامي إلى العمل على امتصاص غضب الشركاء الاجتماعيين”.

ويرى بعض المتتبعون للشأن النقابي، أنه “تأتي الدعوة لهذا الاجتماع لتجنب الانفجار الاجتماعي، على غرار ما وقع منذ أيام في عدة مدن وولايات بسبب قانون المالية لـ 2017 وارتفاع الأسعار، استدعى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، نقابات التكتل لقاء إعلاميا حول قانون التقاعد بعد غد الاثنين 2017 في الساعة 9 صباحا بمقر الوزارة”.

كما أجمعت نقابات التكتل النقابي، على “حضور اللقاء من أجل التعبير عن رفضها لما جاء في قانون التقاعد، والعمل على تغييره فورا عبر المحافظة على التقاعد دون شرط السن32 وإشراكهم في إعداد قانون العمل الجديد والمحافظة على القدرة الشرائية، مع التركيز بالخصوص على فئة العمال المهنيين والأسلاك المشتركة والفئة الهشة جدا من موظفي الوظيفة العمومية”.

كما ستعطى النقابات حلول ومقترحات من شأنها العودة للتقاعد النسبي عبر إنقاذ صناديق التقاعد، والتي على رأسها أيضا التحصيل الاجتماعي من قبل 6 ملايين عامل، من خلال استرجاع الأموال التي يتهرب مليون ونصف عامل على دفعها كجباية، وفقا لتقارير الديوان الوطني للإحصاء حول التهرب الضريبي في آخر إحصاء له في 2013، الذي سجل أن 24 بالمائة من العاملين لا يدفعون اشتراكاتهم، حيث 84 بالمائة من العمال غير مسرح بهم لدى الضمان الاجتماعي.

كما سيتم التركيز، على مقترح استغلال مصاريف صندوق التأمين على البطالة “الكناك”، بعد رفض السياسية المنتهجة، حيث أن الممول الحقيقي لها لا يتجاوز 9بالمائة، في ظل أن 170 مليار دج أعطيت للشباب ولم يعد استرجاعها، رافضا التبذير على حساب أموال العمال، في ظل الدعوة إلى منح القروض من خزينة الدولة، وكانت نقابات التكتل قد اقترحت أيضا وقف الدولة دعم الشركات الخاصة في صرف رواتب عمالها، من خلال العمل على استرجاع 40مليار دج للصندوق ودفع الخواص نسبة 2 بالمائة، و1 بالمائة تعطى من الضريبة على الدخل، مع العمل على تقليص نسبة ميزانية تسيير الصناديق الخاصة بالتقاعد من 15 بالمائة إلى 10 بالمائة، حيث سيتم تجديد هذا المقترح في لقاء بعد الغد، باعتبار أن ترشيد النفقات لمسيري هذه الصناديق ستمنح من تحقيق أرباح” معاش متوسط لـ100ألف شخص، مع استرجاع أموال القروض التي اشترى من خلالها الشباب السيارات واسترجاع الأموال التي نهبت للخارج”.



لخضــــر داســـــــة