التكتــل النقـابي يطــالب الحكـومة بحمـاية اعتصـامه

قرر العودة إلى الاحتجاج يوم 28 جانفي الجاري

قرر تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، العودة إلى الاحتجاج يوم 28 جانفي الجاري، من خلال اعتصامات عبر عدد من ولايات الوطن، محملا الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي الحاصل.

قال الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المنضم للتكتل، أن “ما حدث من فوضى وأحداث ميزت بعض ولايات الوطن بداية هذا العام ليس دافعا للحكومة، لأن تكمم أفواه النقابات والتنظيمات المؤطرة التي اختارت التعبير عن انشغالاتها بطرق سلمية”- على حد تعبير الصادق- الذي أضاف “نحن كفئــــــــات منظمة ندرك المخاطر المحدقة بالوطن ونعبر عن انشغالاتنا ومطالبنا بكل الطرق السلمية”.

ولم يستبعد الصادق دزيري، أن يتم اختراق الاعتصام الذي سينظم في كل من باتنة، البليدة، سيدي بلعباس وورقلة في 28 جانفي، حيث قال “الاعتصام ليس بمنأى عن أحداث الشغب التي نستنكرها والتي عرفها الاحتجاج في بعض من الولايات، ولكن على الحكومة أن تحمي الاعتصام من أي محاولات لإفشاله وللتشويش عليه وعلى الحكومة حماية الممتلكات”.

من جهته، أصدر تكتل النقابات المستقلة الذي اجتمع أول أمس، بيانا يحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وما آلت إليه الأحداث الأخيرة التي مست بالممتلكات العامة والخاصة، وأدت إلى تخريبها، كما حمّلت مسؤولية حماية الممتلكات، وندعوها إلى فتح فضاءات للتعبير السلمي عن الانشغالات والمطالب.

البيان أكد تمسك التكتل بالملفات الثلاث، القدرة الشرائية، التقاعد وقانون العمل، كما أكد الرفض التام لمحتوى قانون التقاعد الجديد، كما طالبت النقابات رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته في إلغاء أو تجميد القانون الجديد للتقاعد.

وأعلن التكتل عن تنظيم اعتصام وطني يحدد تاريخه ومكانه بعد الاجتماع الاستثنائي الذي سيعقده التكتل بتاريخ 4 فيفري القادم، وذلك لتحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية المستقبلية.

كما أعلن التكتل في ذات البيان، عن تأسيس لجنة مهمتها تحضير الملف القانوني لتأسيس الكنفدرالية الوطنية للنقابات المستقلة، بالإضافة إلى الإعلان عن عريضة لجمع مليون توقيع رافضا لقانون التقاعد.

وندد التكتل بالمساس بالحريــــــــات النقابية والتضييق على النقابيين بالتسريح عن العمل أو الإدانة بالسجن أو عدم إعطاء وصل تسجيل، على غرار ما حدث للنقـــــــابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية سناباب، حسب ذات البيان.



ساسية.م