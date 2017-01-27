التقلبات الجوية تكشف عيوب مشاريع “الكارتون” ببلديات سطيف

مـــاذا لــو كـــرر الــوالـــي زيـــاراتــه المــــاراطــونـية؟

تسببت التقلبات الجوية التي عرفتها ولاية سطيف مؤخرا، في تحويل معظم الشوارع إلى مستنقعات وبرك، رغم أن معظمها تم تهيئتها مؤخرا في إطار حملات التأهب لزيارات الوالي الجديد، ناصر معسكري، إلى مختلف الدوائر والبلديات، والذي دشّن عهده في سطيف بزيارات ماراطونية.

معظم المشاريع التي أنجزت في لمح البصر مؤخرا تحسبا لاستقبال والي الولاية، تحولت إلى خراب بمجرد تساقط أولى القطرات، وهو السيناريو الذي كان ينتظره الكثير من متابعي شؤون التنمية بعاصمة الهضاب العليا، والأمر الذي حزّ في نفوس أبناء المنطقة هو المبالغ المالية التي خصصت لهذه العمليات والتي ذهبت أدراج الرياح، والأدهى والأمرّ أن الظاهرة لم تقتصر على البلديات الغنية، بل حتى الفقيرة التي ظلت لسنوات رهينة العزلة والتهميش، حيث تحولت بعض الطرقات ببعض البلديات إلى مجاري مائية بعد أيام فقط من تهيئتها، مثلما حدث بالبلديات الشمالية على غرار بني ورتيلان، بوسلام، ايث نوال مزادة وآيت تيزي وغيرها، والمهم لدى منتخبي هذه البلديات أن “معظلة” الزيارات التفقدية للوالي إلى هذه المناطق قد مرت، وما بعدها الطوفان، وهو الأمر الذي جعل سكان هذه المناطق على غرار سكان معظم البلديات التي زارها الوالي، مؤخرا، يتمنون أن يعود الوالي مرة أخرى ليقف على حجم الكارثة التي حلت بهم، يكشف بأم عينيه تلاعبات وأكاذيب المنتخبين المحليين، الذين بلغت مهازلهم عنان السماء.

واشتكى السكان من زيف مشاريع التهيئة التي جسدت مؤخرا، والتي سماها السكان بمشاريع “الكرتون” و“الماكياج”، وأنها جسدت فقط لتلميع صورة الشوارع والطرقات حيث تم تغطية الحفر العملاقة باستعمال الرمل، وكشفت التقلبات الجوية عن حقيقتها في ظرف جد وجيز، كما لا يهم أيضا مصير المبالغ المالية التي أنفقت في هذه المشاريع، حيث يطالب السكان السلطات المحلية بفتح تحقيقات معمقة لكشف ملابسات هذه القضية التي أشغلت الرأي المحلي هذه الأيام، كما يترجون من الوالي ناصر معسكري، أن ينظم زيارات فجائية وسرية ليقف على حجم الكارثة، فهل سيفعلها الوالي ويؤكد قربه من المواطن والاستماع لانشغالاته، وهو الشعار الذي لطالما رفعه منذ قدومه إلى ولاية سطيف، وبالتالي يؤكد مصداقية هدفه النبيل؟

سليم.خ