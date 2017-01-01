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 “التفجيرات لن تؤثر على قوة تركيا”

يناير 01, 2017 حوار 0

 “التفجيرات لن تؤثر على قوة تركيا”

المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:

وقت الجزائر: ماهي خلفيات التفجيرات التي تشهدها تركيا منذ مدة؟
عبد العالي رزاقي: هناك قراءات، أولها أن تركيا ضربت داعش وقتلت الكثير من عناصر التنظيم، حيث سجلت في آخر عميلة قتل 38 عنصرا من التنظيم، هناك أيضا جزء من المعارضة السورية، والنظام السوري وهناك الحزب الكردي الذي صنف كتنظيم إرهابي، وهناك أيضا المعارضة في تركيا التي يقودها تيار إسلامي يطمح إلى ديمقراطية على الطريقة الأمريكية، وبالتالي هذه الأحداث الهدف منها هو التأثير على تركيا محليا، حتى لا تلعب دورا على المستوى الإقليمي.

هل فعلا ستنجح هذه المحاولات في إضعاف تركيا إقليميا؟
الموقف التركي متغير وغير ثابت، لذلك لا خوف على تركيا على اعتبار أنها ذكية وتبحث عن مصالحها قبل مصالح أي طرف، فتركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، وبالتـــــــالي روسيا تريد أن تؤمّن بأن تركيا معها، وبإضافة إيران إلى الدولتين سيكون هناك قوة إقليمية كبيرة.

هل ستخرج تركيا من هذه الأحداث؟
أمن تركيا مرتبط  بحدودها العراقية والسورية، إذا أمّنت حدودها ستأمّن، لكنه ليس لوقت طويل، لأن القضاء على تنظيم “داعش” سيؤدي إلى رجوع عناصره إلى بلدانهم، مثلما حدث في حرب أفغانستان عندما رجع المجندين إلى بلدانهم وكونوا بعدها تنظيمات إرهابية في بلدانهم، على غرار ما حدث في الجزائر في التسعينيات، فالخطر سيبقى قائما.

إيران و تركيا وروسيا هل ستحافظ هذه القوة على تماسكها؟
المشكلة التي ستطرح، هي أن تركيا سترى بأن إيران ستصبح قوة اقتصادية إنتاجية، تنافسها على دخول سوق الدول العربية، التي تشهد الآن سيطرة للسلع التركية، ولكن مع مرور الوقت، ستظهر إيران وسيحدث التصادم. وسينتقل أيضا الصراع إلى صراع ديني بين سنة وشيعة وسيشمل كل المنطقة العربية.

 سألته:ساسية.م

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