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التضحية بــ”ليكانس” لإخماد غضب الشارع

يناير 22, 2017 همسات 0

التضحية بــ”ليكانس” لإخماد غضب الشارع

أكد مصدر مقرب من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” بأن الأخبار الرائجة حول رحيل الناخب الوطني جورج ليكانس، عقب نهاية رحلة “الخضر “ في كأس أمم إفريقيا المقامة في الغابون صحيحة. وأبرز ذات المصدر بأن رحيله مؤكد بغض النظر عن مشوار المنتخب الوطني في النسخة الـ 31 من المسابقة حتى ولو حقق “محاربو الصحراء” اللقب. رحيل المدرب الأسبق للمنتخب التونسي كان متوقعا بالنظر للنتائج السلبية، التي حققها، إذ يبقى رصيده خاليا من الانتصارات، عقب هزيمتين وتعادل في ثلاث مباريات رسمية خاضها مع الجزائر.

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