“التشيــع والأحمـــدية يتســللان إلى المـــدارس القـــرآنية”

عدة فلاحي يتهم مشايخ بنشر مذاهب غريبة وسط التلاميذ

حذر المستشار الإعلامي السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، عدة فلاحي، من بعض الأساتذة في المؤسسات التربوية، لاسيما الطور الثانوي، والذين أصبحوا ينشرون أفكارا غريبة في أذهان التلاميذ، من أجل نشر المذهب الأحمدي والشيعي، قائلا: “أبنائنا أصبحوا معرضين للخطر”.

كشف عدة فلاحي في حديثه لـ”وقت الجزائر”، أن “هناك أساتذة اتبعوا المذهب الشيعي والأحمدي، ويريدون غرس أفكاره وسط التلاميذ”، قائلا “إنه في بعض الأحيان يأتي إلي بعض التلاميذ ويخبرونني بأفكار غرست في أذهانهم عن طريق بعض أساتذتهم تنتمي إلى الطائفة الشيعية أو الأحمدية، لأصححها أنا بعد ذلك، لاسيما وأن التلميذ يثق ثقة عمياء في الأستاذ، وبالتالي يسهل عليهم نشر هذه الأفكار الدخيلة بسهولة في أذهان المراهقين”.

وحسب فلاحي، فإنه حتى بعض المدارس القرآنية أصبح مشايخها متشيعين وينتمون إلى طوائف أخرى، لاسيما وأن السلك الديني يشتكي من الظروف الصعبة، وبالتالي يتعرضون للإغراءات مالية، وهم ليسوا معصومين من الأخطاء، وهم بشر ويتعرضون لغسيل مخ”، يضيف فلاحي قائلا “أخبرني ذات يوم الوزير السابق للشؤون الدينية أبو عبد الله غلام الله، أن الجزائر أصبح لديها قابلية للغزو”، وسألته عن ماذا يقصد، إلا أنه لم يتفوه بكلمة أخرى.

وفتح المستشار الإعلامي السابق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، النار على بعض الوزارات وعلى رأسها قطاع محمد عيسى، الذي قال إنه “ألقى ملف الطوائف الدخيلة من بينها الأحمدية والشيعة، لمصالح الأمن التي تقوم بدورها على أكمل وجه، في حين أنه كان من الأجدر أن يتكلف شخصيا بهذا الملف الحساس”.

وطالب فلاحي العمـــــال المشتركون بين مختلف الوزارة، من بينهــــــا وزارة التعليم العــــــالي ووزارة الشــــــؤون الدينية، إلى جانب وزارة التربــــــــية وحتى وزارة البريد والمواصلات، بغية وضع خطة مشتركة، لأن هذا الملف خطير جدا.وحسب فلاحي، فإنه حتى الجامعات لم تسلم من هذه الطوائف، حيث ذهبت إلى أمر أخطر، وهو عبادة الشيطان التي انتشرت بكثرة في الإقامات الجامعية، في ظل سكوت تام من طرف الوزارة، لردع مثل هذه الأمور التي باتت تهدد مستقبل أبناءنا.

صبرينة دلومي