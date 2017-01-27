“الترشح لانتخابات 2017 مفتوح لكل المواطنين والأحزاب“

أكد أن نجاح الانتخابات متوقف على مشاركة الناخبين، بدوي:

رفض وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، الحديث عن “الوضعية القانونية للتكتل الاندماجي” للأحزاب التي توحدت تحسبا للدخول في قوائم موحدة ضمن التشريعيات المقبلة”، قائلا: “يجب أن تسألوا هذه الأحزاب”، كاشفا أن “كافة المراسيم التطبيقية والقرارات المتعلقة بالانتخابات التشريعية جاهزة” .

أوضح نور الدين بدوي، أول أمس، في تصريح له على هامش طرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن “تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية المقبلة من صلاحية رئيس الجمهورية”، موضحا أن “الحكومة تعتمد في التحضير للانتخابات القادمة من منطلق القيم الدستورية والقوانين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات”، قائلا إن “حق الترشح للمواعيد الانتخابية لسنة 2017، مكفول لكافة الأحزاب والسياسية ولكل المواطنين”.

وأفاد وزير الداخلية، أن “الحكومة في مستوى متقدم من حيث الجانب البشري والمادي لإنجاح هذا الحدث الانتخابي”، معتبرا أن “نجاح الانتخابات المقبلة يتوقف على مدى مشاركة ومساهمة كافة فعاليات المجتمع الجزائري”، داعيا “المواطنين إلى الانخراط في هذا المسعى، من خلال الإدلاء بأصواتهم وإبراز عزمهم على التقدم والرقي”.

وشدد الوزير على “ضرورة القيام بالتحسيس حول أهمية المواعيد الانتخابية المقررة خلال السنة الجارية، حتى تكون عرسا وطنيا حقيقيا”.من جانب آخر، قال بدوي إن “تكلفة استحداث ولايات منتدبة بلغت 16.6 مليار دينار جزائري”، قائلا إن “استحداث ولايات جديدة من صلاحية البرلمان، وأن الغاية من استحداث ولايات منتدبة في الجنوب والهضاب الغاية، هو جعل هذه الولايات أقطابا قائمة بحد ذاتها، ولترافق البلديات في خلق الثروة والمساهمة في التنمية المستدامة”، مذكرا أن “صرف الحكومة لهذه المبالغ وتجنيدها لكافة الإمكانيات لإنشاء ولايات منتدبة جديدة، يدل على سياسية القيادة في البلاد على مواصلة البناء والتشييد رغم نقص الموارد المالية للدولة”.

7 قتلى جراء التقلبات الجوية الأخيرة

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، “عن وفاة 7 أشخاص، إثر التقلبات الجوية الأخيرة التي شهدتها مؤخرا المناطق الشمالية للوطن”، قائلا إن “الاضطرابات الجوية الأخيرة تسببت في تسجيل 7 وفيات”، مؤكدا أن “كمية الأمطار المتساقطة فاقت أربع مرات ما كان منتظرا، وأن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية تحسبا لهذه الاضطرابات الجوية”، مثمنا “الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني ومصالح الشرطة والحماية المدنية وأعوان الجماعات المحلية بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني في التكفل بالمتضررين من هذه التقلبات”.

لخضر داسة