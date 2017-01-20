“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

آخر تحديث : يناير 20th, 2017 7:09 مساءً
يناير 20, 2017 Wakteldjazair همسات 0
تجاهلت، أول أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على هامش طرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة الرد على الأسئلة المتعلقة بغياب التدفئة، التي عرفتها عديد المؤسسات التربوية وخاصة بالجزائر العاصمة أين تحولت عديد الأقسام، التي يدرس بها تلاميذ الطور الابتدائي إلى ما يشبه ثلاجات، ما جعل أولياء التلاميذ خاصة الطور الابتدائي، مجبرين على تغييب أبنائهم من الدراسة حتى استقرار الأوضاع الجوية، لكن السؤال المطروح أين هي بن غبريط للتكفل بهذه المشاكل المطروحة؟.
يناير 20, 2017 0وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
يناير 20, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 20, 2017 0
يناير 18, 2017 0
يناير 18, 2017 0
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
يناير 20, 2017 0خرج آلاف الفلسطينيين إلى...
يناير 18, 2017 0التفاصيل المثيرة جدّاً التي...
يناير 16, 2017 0يوجه حضور سبعين دولة ومنظمة...
يناير 15, 2017 0رغم النجاحات الأمنية والسياسية...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...