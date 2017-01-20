آخر تحديث : يناير 20th, 2017 7:09 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

يناير 20, 2017 همسات 0

“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

تجاهلت، أول أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على هامش طرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة الرد على الأسئلة المتعلقة بغياب التدفئة، التي عرفتها عديد المؤسسات التربوية وخاصة بالجزائر العاصمة أين تحولت عديد الأقسام، التي يدرس بها تلاميذ الطور الابتدائي إلى ما يشبه ثلاجات، ما جعل أولياء التلاميذ خاصة الطور الابتدائي، مجبرين على تغييب أبنائهم من الدراسة حتى استقرار الأوضاع الجوية، لكن السؤال المطروح أين هي بن غبريط للتكفل بهذه المشاكل المطروحة؟.

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • pdf

    pdf

    يناير 20, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 18, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 17, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 16, 2017
  • pdf

    pdf

    يناير 15, 2017
  • PDF

    PDF

    يناير 14, 2017

همسات

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

سيدة تضع مولودها في سيارة إسعاف

يناير 20, 2017 0

وضعت، أول أمس، سيدة تقطن بمنطقة “أولاد بوراس” التابعة للقتلة الزرقاء شرق سطيف، مولودها في سيارة الإسعاف...
اقرأ المزيد
الثلـــوج تنظــــف الشـــــوارع

الثلـــوج تنظــــف...

يناير 20, 2017 0

“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

“التدفئة” غائبة بمدارس...

يناير 20, 2017 0

وزارة التجارة تسلم مهامها إلى المواطن

وزارة التجارة تسلم مهامها...

يناير 20, 2017 0

دراجي يدافع على أبو تريكة

دراجي يدافع على أبو تريكة

يناير 18, 2017 0

“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

“الأفلان” يطلق قناته...

يناير 18, 2017 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  