“التدفئة” غائبة بمدارس العاصمة

تجاهلت، أول أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، على هامش طرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة الرد على الأسئلة المتعلقة بغياب التدفئة، التي عرفتها عديد المؤسسات التربوية وخاصة بالجزائر العاصمة أين تحولت عديد الأقسام، التي يدرس بها تلاميذ الطور الابتدائي إلى ما يشبه ثلاجات، ما جعل أولياء التلاميذ خاصة الطور الابتدائي، مجبرين على تغييب أبنائهم من الدراسة حتى استقرار الأوضاع الجوية، لكن السؤال المطروح أين هي بن غبريط للتكفل بهذه المشاكل المطروحة؟.