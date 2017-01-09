التدخين يقلل من كـرومـوزومY لدى الرجال

آخر تحديث : يناير 9th, 2017 8:54 مساءً
يناير 09, 2017 Wakteldjazair مجتمع 0
دراسة حديثة تكشف:
من شأن التدخين أن يسبب العديد من المشاكل الصحية للمدخنين، حيث يعتبر من عوامل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السرطان وحتى الضعف الجنسي، ووجدت دراسة جديدة أن التدخين قد يسبب نقصا في عدد كروموزوم Y لدى الرجال.
كشفت دراسة جديدة أن المدخنين من الرجال، يخسرون الكروموزوم Y في خلايا الدم، مع التقدم في العمر، ومن المعروف، أنه مع تقدم الرجال في العمر، يبدأ كروموزوم Y لديهم بالاختفاء من بعض الخلايا، ويعتبر هذا الأمر طبيعيا وجزءا من مرحلة الشيخوخة، كما كانت قد اقترحت دراسات مختلفة أن فقدان هذا الكروموزوم، مرتبط بتقليل معدل العمر، وارتفاع فرص الوفاة بسبب الإصابة بمرض السرطان بالتحديد.
ووجدت هذه الدراسة الجديدة، والتي نشرت في مجلة Science، أن كبار السن من الرجال المدخنين، يخسرون الكروموزوم Y من خلايا الدم الخاصة بهم أكثر من غيرهم، وهذا الأمر قد يكون التفسير لإصابة الرجال المدخنين بمرض السرطان، أكثر من النساء المدخنات.
وأوضح رئيس الباحثين لارس فورسبيرج، أنه وبالرغم من هذه النتيجة، إلا أنها غير مطلقة، حيث نجد هناك رجالا مدخنين لا يفقدون الكروموزوم Y، في حين يفقده غير المدخنين من الرجال، ولكن بالطبع، وبشكل عام، فإن التدخين مرتبط بفقدان كروموزوم Y، والمرتبط بدوره بالإصابة بالسرطان، إلا أن هناك ضرورة لبحث آلية تسبب فقدان هذا الكروموزوم والإصابة بالسرطان.
وقام الباحثون بتحليل عينات الدم، المأخوذة من أكثر من 6,000 رجل كبير في السن، ووجد الباحثون أن حوالي 15% من الرجال فوق الـ70 من عمرهم، ظهر لديهم نقص كبير في كروموزوم Y، المدخنين من الرجال أظهروا تراجعا بعدد كروموزوم Y بحوالي مرتين إلى أربع مرات أكثر من غير المدخنين، كما كان فقدان الكروموزوم Y اكبر لدى المدخنين الشرهين، من المدخنين بصورة أقل، عدد كروموزومات Y لدى المدخنين السابقين كان مشابها لغير المدخنين.
ولم يكتف الباحثون بهذا القدر، فقاموا ببحث أثر ضغط الدم المرتفع، زيادة الوزن، الإصابة بالسكري، عدم ممارسة التمارين الرياضية، على فقدان كروموزوم Y لدى الرجال، إلا أنهم لم يجدوا علاقة بينهم وبين عدد الكروموزومات، وكان الأثر الملحوظ لدى المدخنين فقط.
وأشارت النتائج أيضا، أن عدد الكروموزومات عند الرجال الذين أقلعوا عن التدخين، كانت متساوية تقريبا مع غير المدخنين. وقال فورسبيرج: “إن هذا الأمر من شأنه أن يعطي محفزا للمدخنين من أجل الإقلاع عن التدخين”، أي أنه بالإمكان عكس هذه العلاقة عند ترك التدخين.
وكالات
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