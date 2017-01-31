التحديق في الشاشات الالكترونية يدمّر شبكية العين

دراسة جديدة تكشف:

يحذّر العلماء من „وباء عالمي للعمى“ إذا واصلنا التحديق للشاشات الإلكترونية لساعات طويلة، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن الضوء المنبعث من الشاشات الرقمية يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للعين بسبب تدهور شبكية العين.

ووفقاً لصحيفة “ديلى ميل“ البريطانية، أوضح باحثون من جامعة “كومبلوتنس“ الإسبانية أن كثرة التحديق للشاشات الإلكترونية تسبب المزيد من الأضرار التي تلحق بشبكية العين وهي الطبقة الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي من العين، لافتين إلى أن أي ضرر في شبكية العين يمكن أن يسبب العمى الدائم.

ويحذر الباحثون من وباء فقدان البصر وخاصة بالنسبة لملايين الأطفال الذين يقضون المزيد من الوقت أمام الشاشات الرقمية في هذه الأوقات أكثر من أي وقت مضى.

وقال رئيس فريق الباحثين الدكتور „“سيليا سانشيز راموس“ إن هناك ما يقرب من 900 مليون شخص يستخدم الأجهزة الرقمية في الولايات المتحدة فقط، ومن بين هؤلاء 70 مليون طفل يتعرضون للشاشات الرقمية بدون حماية العين مثل وضع شاشة واقية أو ارتداء النظارات.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص عيون مجموعة من الفئران عند تعرضهم لشاشات الكمبيوتر اللوحي التي ينبعث منها الضوء الأبيض، وبعد ثلاثة أشهر من التعرض للضوء الأبيض „LED”، مات ما يقرب من 23% من الخلايا في شبكية العين والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

وأضاف الباحثون أنه يتم عكس هذه الآثار إلى حد كبير عن طريق استخدام فلتر مناسب على شاشات الكمبيوتر اللوحي، لأن الغالبية العظمى من السكان والكبار والأطفال، يستخدمون هذه الأجهزة في العمل والمدرسة والترفيه.

ويوصي الباحثون بإجراء خطة „20-20-20“، وهي: مقابل كل 20 دقيقة من التحديق في الشاشة الرقمية، يجب تحويل البصر 20 قدما بعيداً لمدة 20 ثانية أو أكثر للسماح لعضلات العين بالاسترخاء.

كما قال مختصون في البصريات إن إدمان النظر في شاشات الهواتف الذكية من شأنه أن يزيد من مخاطر الأضرار التي تصيب العين، إضافة إلى الصداع وقلة النوم.

وحذر المختصون من أن التعرض لإضاءة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والحواسيب اللوحية، إضافة إلى الشاشات المسطّحة، يمكن أن يؤدي إلى ضرر على المدى الطويل.

وجاءت التحذيرات بعد استمارة استبيان وزعت على 2000 شخص، أفادت أن المستطلعين يطالعون هواتفهم الذكية قرابة 32 مرة في اليوم.

وبحسب أخصائي البصريات آندي هيبورث، فإن الأشعة البنفسجية الصادرة من هذه الأجهزة قد تسبب أضرارا على مؤخرة العين، ولذلك فإنه من المحتمل أن تلحق هذه الأشعة أضراراً بالغة على المدى الطويل.

وكالات