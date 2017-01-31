التحديق في الشاشات الالكترونية يدمّر شبكية العين

آخر تحديث : يناير 31st, 2017 8:19 مساءً
يناير 31, 2017 Wakteldjazair مجتمع 0
دراسة جديدة تكشف:
يحذّر العلماء من „وباء عالمي للعمى“ إذا واصلنا التحديق للشاشات الإلكترونية لساعات طويلة، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن الضوء المنبعث من الشاشات الرقمية يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للعين بسبب تدهور شبكية العين.
ووفقاً لصحيفة “ديلى ميل“ البريطانية، أوضح باحثون من جامعة “كومبلوتنس“ الإسبانية أن كثرة التحديق للشاشات الإلكترونية تسبب المزيد من الأضرار التي تلحق بشبكية العين وهي الطبقة الحساسة للضوء الموجودة في الجزء الخلفي من العين، لافتين إلى أن أي ضرر في شبكية العين يمكن أن يسبب العمى الدائم.
ويحذر الباحثون من وباء فقدان البصر وخاصة بالنسبة لملايين الأطفال الذين يقضون المزيد من الوقت أمام الشاشات الرقمية في هذه الأوقات أكثر من أي وقت مضى.
وقال رئيس فريق الباحثين الدكتور „“سيليا سانشيز راموس“ إن هناك ما يقرب من 900 مليون شخص يستخدم الأجهزة الرقمية في الولايات المتحدة فقط، ومن بين هؤلاء 70 مليون طفل يتعرضون للشاشات الرقمية بدون حماية العين مثل وضع شاشة واقية أو ارتداء النظارات.
ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بفحص عيون مجموعة من الفئران عند تعرضهم لشاشات الكمبيوتر اللوحي التي ينبعث منها الضوء الأبيض، وبعد ثلاثة أشهر من التعرض للضوء الأبيض „LED”، مات ما يقرب من 23% من الخلايا في شبكية العين والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.
وأضاف الباحثون أنه يتم عكس هذه الآثار إلى حد كبير عن طريق استخدام فلتر مناسب على شاشات الكمبيوتر اللوحي، لأن الغالبية العظمى من السكان والكبار والأطفال، يستخدمون هذه الأجهزة في العمل والمدرسة والترفيه.
ويوصي الباحثون بإجراء خطة „20-20-20“، وهي: مقابل كل 20 دقيقة من التحديق في الشاشة الرقمية، يجب تحويل البصر 20 قدما بعيداً لمدة 20 ثانية أو أكثر للسماح لعضلات العين بالاسترخاء.
كما قال مختصون في البصريات إن إدمان النظر في شاشات الهواتف الذكية من شأنه أن يزيد من مخاطر الأضرار التي تصيب العين، إضافة إلى الصداع وقلة النوم.
وحذر المختصون من أن التعرض لإضاءة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والحواسيب اللوحية، إضافة إلى الشاشات المسطّحة، يمكن أن يؤدي إلى ضرر على المدى الطويل.
وجاءت التحذيرات بعد استمارة استبيان وزعت على 2000 شخص، أفادت أن المستطلعين يطالعون هواتفهم الذكية قرابة 32 مرة في اليوم.
وبحسب أخصائي البصريات آندي هيبورث، فإن الأشعة البنفسجية الصادرة من هذه الأجهزة قد تسبب أضرارا على مؤخرة العين، ولذلك فإنه من المحتمل أن تلحق هذه الأشعة أضراراً بالغة على المدى الطويل.
وكالات
يناير 31, 2017 0أكد رئيس جبهة التغير عبد المجيد مناصرة، أمس، خلال مناقشة حزبه قانون الانتخابات الجديد، أن السلطة ستلجأ إلى...
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 0
يناير 31, 2017 التعليقات على مـــن حـــرّف كــلام الوزيـــر؟ مغلقة
يناير 30, 2017 0
يناير 30, 2017 0الأمين العام للاتحاد العام...
يناير 28, 2017 0المتخصصة في القانون الدستوري،...
يناير 23, 2017 0الباحث في الحركات الإسلامية،...
يناير 08, 2017 0رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية...
يناير 30, 2017 0أدّى إصدار الرئيس الأمريكي...
يناير 29, 2017 0ما زالت أنفاق المقاومة...
يناير 28, 2017 0“ليس هناك صديق دائم ولا عدو...
يناير 25, 2017 0بدلاً من إبداء العرفان للثورة...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...