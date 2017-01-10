التجار يرفعـون الأسعـار ويتجـاهلون القانون

“جمعية الأمان” لحماية المستهلك تدق ناقوس الخطر

عرفت، أمس، أسعار المواد الغذائية في الفترة الأخيرة، ارتفاعا ملحوظا، بالرغم من الإجراءات المتخذة من طرف وزارة التجارة والسلطات الوصية، التي تحرص على عدم رفع الأسعار، من خلال رفع مستوى دوريات الرقابة على مستوى الأسواق والمحلات، وفرض جملة من القوانين الردعية الجديدة.

حذرت جمعية “الأمان” لحماية المستهلك بالعاصمة، في بيان لها تسلمت “وقت الجزائر” نسخة منه، التجار من مغبة الرفع من أسعار مختلف المواد الاستهلاكية التي عرفت تضاربا في الأسعار”، مؤكدة أن “قانون المالية 2017 استثنى المواد واسعة الاستهلاك من الزيادات، لكن الواقع يعكس ذلك تماما، مشيرة إلى ضرب التجار تعليمات الحكومة عرض الحائط برفع الأسعار، ما سيؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلك”، داعية “المستهلكين إلى تبني سلوك استهلاكي عقلاني على كل المستويات، لتفادي التبذير والمصاريف اليومية الباهظة”، مطالبة “بوضع ميزانية شهرية وسنوية للمصاريف المنزلية وترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمصاريف، بحسب الحاجة”.وأفادت الجمعية أنه “وتزامنا مع تطبيق التسعيرة الجديدة للمواد الطاقوية بداية السنة الجديدة، حيث ألحت الجمعية إلى ضرورة ترشيد استهلاك الوقود والماء والطاقة والهاتف، رافضة كل أشكال التبذير، منوّهة إلى تعزيز سلوك إعادة الاستعمال والتدوير أو “الرسكلة”، التي تعد اليوم مجالا حديثا لاستغلالها في التدوير وإعادة التصنيع”.

ومن بين إجراءات مواجهة ارتفاع المصاريف، اللجوء إلى التضامن المالي الأسري، مع ضرورة تحديد المسؤول عن المصاريف، وفي نفس القوت، حذر البيان من كل سلوك تجاري مخالف للقانون، وهو ما يستدعي تكثيف دوريات المراقبة لمعاقبة المخالفين.

وفي نفس السياق، اقترحت “الجمعية إجراءات احترازية لتفادي التجار والمتعاملين الاقتصاديين المساس بالقدرة الشرائية، وفي مقدمتها امتصاص على قدر الإمكان الزيادات المتوقعة، من خلال تخفيض هامش الربح وتبني ممارسات مخلصة وصادقة، وتجنب الممارسات غير القانونية المتعلقة بالمزايدة والمضاربة”، مشددة على “ضرورة اللجوء إلى صيغ البيع الترويجية بالتخفيض، لاسيما خلال الأعياد والمناسبات مثل شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى والدخول المدرسي”.ومن ناحية أخرى، وفي سياق هذه الظروف الاستثنائية، دعت “جمعية الأمان” السلطات العمومية، إلى وضع قنوات للاتصال المستمر والبسيط والصادق مع المواطنين، وذلك بهدف تجنب الارتباك وسوء الفهم والإشـــــاعات، إضافة إلى التأثير العادل والملائم للضرائب والرسوم المتضمنة في قانون المـــــــالية، والعمل على تكثيف عمليات المراقبة للنشاطات التجارية، مع ضمان صرامة وتوسيع وتعميم واستمرار هذه العمليات”.كما أكدت جمعية الأمان، “على حرصها بشكل خاص على ضمان توفر المواد الغذائية على مستوى كل مناطق الوطن واستقرار أسعار النقـــل العمومي، وكذا تشجيع كل مبادرة استثمارية ترمي إلى تدعيم القدرة الشرائية، والحفاظ على برامج المشـــــــاريع الكبرى وتعزيزها، لاسيما في مجال الهياكل القـــــــاعدية (الصحة، التربية، الطرق والسكك الحديدية، السكن، المناطق الصناعية والبرامج الإستراتيجية للتوزيع”، مركزة على”تقوية صفوف المستهلكيـــــــن، من خلال تعزيز انخــــــــراط المواطنين ضمن الجمعيــــــــات، بهدف الدفـــــاع عن حقــــــــوقهم في وجه هيمنة بعض الدوائر المتربصة والأنانية”.



لخضر داسة