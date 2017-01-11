البنك العالمي يتوقع ارتفاع نمو بطيئا للاقتصـاد الجــزائري

النــاتج المحلــي الخــام سيشهد انخفـاضا في 2017

توقع البنك العالمي، ارتفاع نسبة النمو الاقتصاد الجزائري لسنة 2016 بـ 1.0 بالمائة من 2.9 بالمائة “توقعات جوان الفارط” إلى 3.9 بالمائة، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تراجع في نمو الناتج المحلي الخام لسنة 2017، بسبب انخفاض أسعار البترول.

حسب التقرير السداسي للبنك العالمي حول الآفاق الاقتصادية العالمية التي نشرت بواشنطن، الذي نشر أول أمس، فقد شهد النمو خلال سنة 2016 استقرارا ثابتا، بالرغم من انخفاض أسعار البترول الذي خفض مداخيل التصدير، كما توقع أن يستقر الناتج المحلي الخام للجزائر في حدود 3.6 بالمائة خلال سنة 2016، مقابل 3.4 بالمائة المرتقبة في جوان الفارط، أي زيادة بـ0.2 بالمائة، وهو نمو ثابت، بفضل الدخول حيز التنفيذ لعدة مشاريع غازية ومتانة النشاط خارج المحروقات.

أما على المدى القصير، يراهن البنك العالمي على تباطؤ نمو الاقتصاد الجزائري، على غرار البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيشهد نمو الناتج المحلي الخام انخفاضا بـ2.9 بالمــــــــائة خلال 2017 و2.6 بالمائة خلال 2018 و2.8 بالمائة خلال 2019، استنادا إلى ذات التوقعات.

وأرجعت مؤسسة “بروتن وودس” هذا التباطؤ إلى “انخفاض النفقات في الأشغال العمومية وتأجيل تطبيق الإصلاحات الجبائية والإعانات”، وهذا بالرغم من “ضغوطات الميزانية الحادة”.

من جهة أخرى، أكد البنك العالمي، على ضرورة إتمام هذه الإصلاحات، بالنظر إلى أثرها الإيجابي على مالية بلدان منطقة مينا، معترفا بنفس الوقت بصعوبة تطبيق مثل هذه الإجراءات، ودعمت المؤسسة المالية العالمية موقف الجزائر التي حافظت على سياستها الاجتماعية، بالرغم من تراجع أسعار النفط، الذي أثار بشكل كبير على مداخيل الدولة، مشيرا إلى أنه “قد يترتب عن الإصلاحات العميقة في كافة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) استـــــياء الشعوب التي تعتمد على دعم الحكومات في بعض المــــــــواد والخدمات”، مما قد يفضي إلى انعكاسات سلبية على الاستثمار الخارجي والنمو”.

عبد المطلب.ع