البطاطا في تمنراست بـ 200 دج

آخر تحديث : يناير 4th, 2017 9:09 مساءً
يناير 04, 2017 Wakteldjazair همسات 0
قال النائب عن التجمع الديمقراطي، محمد بابا علي، بالبرلمان، إن المواطنين في ولاية تمنراست يكتوون بلهيب الأسعار لكنهم صابرون على ذلك، ضاربا المثل بسعر البطاطا الذي وصل إلى 200 دج والطماطم بـ 250 دج، قائلا: إنه “ورغم هذا، الناس ساكتين”، داعيا الشباب المشاغبين إلى ضبط النفس وعدم التهور، فيما اتهم جهات خارجية بإثارة الفتنة وتأجيج الأوضاع خدمة لمصالحها، في رسالة ضمنية يتهم فيها “المخزن” بإثارة الفتنة في الجزائر.
يناير 04, 2017 0قال النائب عن التجمع الديمقراطي، محمد بابا علي، بالبرلمان، إن المواطنين في ولاية تمنراست يكتوون بلهيب...
يناير 04, 2017 0
يناير 04, 2017 0
يناير 03, 2017 0
يناير 03, 2017 0
يناير 03, 2017 0
يناير 01, 2017 0الخبير الأمني والإستراتيجي،...
يناير 01, 2017 0المحلل السياسي عبد العالي رزاقي:...
ديسمبر 28, 2016 0رئيس نقابة الأطباء الممارسين،...
ديسمبر 21, 2016 0على الحكومة دراسة كل القرارات...
يناير 03, 2017 0يبدو أن الخلايا الكامنة لِما...
يناير 02, 2017 0نودع العام 2016 في أجواء عربية...
يناير 01, 2017 0قبل عشر سنوات ، وفي أول أيام عيد...
ديسمبر 30, 2016 0إذ نودع هذه الأيام عاماً ينقضي...
أكتوبر 10, 2016 1تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 09, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...
أكتوبر 08, 2016 0تيسيرات لجنة الفتوى لا تنتهي على...