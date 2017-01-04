البطاطا في تمنراست بـ 200 دج

قال النائب عن التجمع الديمقراطي، محمد بابا علي، بالبرلمان، إن المواطنين في ولاية تمنراست يكتوون بلهيب الأسعار لكنهم صابرون على ذلك، ضاربا المثل بسعر البطاطا الذي وصل إلى 200 دج والطماطم بـ 250 دج، قائلا: إنه “ورغم هذا، الناس ساكتين”، داعيا الشباب المشاغبين إلى ضبط النفس وعدم التهور، فيما اتهم جهات خارجية بإثارة الفتنة وتأجيج الأوضاع خدمة لمصالحها، في رسالة ضمنية يتهم فيها “المخزن” بإثارة الفتنة في الجزائر.