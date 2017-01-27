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البروفيسور حورية ساحلي تستنجد برئيــــــــــس الجمهوريـــــــة

يناير 27, 2017 فن وثقافة 0

البروفيسور حورية ساحلي تستنجد برئيــــــــــس الجمهوريـــــــة

لإنقاذ مشروع “متحف فرانز فانون” من تحويله إلى مسكن شخصي

ناشدت البروفيسور حورية شافعي ساحلي رئيس الجمهورية، في رسالة له، تحصلت “وقت الجزائر” على نسخة منها”، أن يتدخل بشكل استعجالي لحماية مشروع تحويل بيت فرانز فانون إلى متحف يحفظ الذاكرة الثورية، قبل أن يحوله البعض إلى مسكن شخصي له.

ساحلي ذكرت في رسالتها إلى الرئيس ان المشروع يهم أبناء الجزائر، ويتعلق مباشرة بالذاكرة العميقة للشعب الجزائري، والمعالم التاريخية الهامة في تشكيل هويته، في زمن تهدد إيديولوجيات هدامة شبابنا في الجزائر وأبناء جاليتنا في الخارج.
وأكدت المتحدثة ان المسألة ليست شخصية بالنسبة إليها، لكنها كذلك بالنسبة إلى أشخاص آخرين يحاولون تحويل البيت إلى مسكن عائلي لهم، في حين تسعى هي إلى تحويله إلى متحف لذاكرة المناضل، وقالت ان مدير مستشفى الأمراض العقلية بالبليدة قام برفع دعوى قضائية عليها واتهامها بالاستيلاء على المنزل، وحاول استرجاعه منها لتحويله إلى منزل شخصي له، مع ان هذا البيت قد تم تكريسه ليكون متحفا، بمبادرة من جمعية تحمل اسم المناضل، منذ 2013، صادقت عليها وزارة الثقافة والوزير الأول.
وقام والي البليدة، اعتمادا على هذه المصادقات- باتخاذ الإجراءات الأولية لتحويل العقار من إشراف وزارة الصحة ووضعه تحت وصاية وزارة الثقافة، بهدف تجسيد للذاكرة الثورية الضرورية للأجيال القادمة.
وذكرت ساحلي بنضال المجاهد والمنظر الثوري فرانز فانون، الذي وافته المنية منذ أكثر من 55 في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيدا عن المارتينيك وطنه الأصلي، والجزائر التي اختارها وطنا ثانيا وقضية أساسية.. كما ذكرت بوصيته التي تنص على دفنه في الجزائر، وهو ما حققته مجموعة من المجاهدين قبيل الاستقلال رغم صعوبات الاستعمار وخط موريس الملغوم، لدفنه على الحدود الشرقية، في قرية الزيتونة، ببلدية الطارف.
ولأن هذا المشروع الذي أطلق سنة 2013 مهدد بالدفن، فقد ناشدت البروفيسور ساحلي رئيس الجمهورية التدخل من اجل رعايته، ومنع ود هذا الانجاز التاريخي.
واعتذرت لكونها وجدت نفسها مجبرة على اللجوء مباشرة للرئيس، نظرا لفشل مساعيها في الاتصال بالمسؤولين الإداريين المحليين.
خالدة.م

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