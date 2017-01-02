البحث عن الحق باستعمال الباطل!

عندما ينتحل مواطن بسيط صفة غيره، فيقدم نفسه للنّاس برتب ومناصب وهمية فيصدقونه ويفتحون له الأبواب، فإن المصيبة هنا مصيبتان، إن لم نقل ثلاثة، لأنه من المفروض أن يكون في هذه الجريمة متهم وضحية، لكن في الواقع ثلاثة متورطين في الاحتيال، وهم متهم بانتحال الصفة، ومتهم بمعاملة هذه “الصفة”بالمحاباة، ومجتمع لا يريد الرفعة لهذا المواطن البسيط، فيجبره على تقمص صفة غيره لأجل استخراج حتى شهادة ميلاد أو شهادة جنسية !

رحلة البحث عن الحق باستعمال الباطل، انقلبت الآن إلى بحث متواصل عن المال والامتيازات بتقمص مهن الغير وصفاتهم التي تمنحهم امتيازات من الانتماء إلى الأسرة الثورية أو العائلات الثرية، إلى الجلوس على كرسي البرلمان أو المجالس الولائية، حتى صارت قناعة المواطن العادي، أنه لو تقدم لخطبة امرأة أو طلب وظيفة أو حتى لدفع فاتورة الكهرباء، فإنه سيرجع على عقبيه إذا لم يطمس وجهه بوجه آخر.

تقارير مصالح الأمن التي باتت تفزعنا بأرقام مهولة عن هذه الجريمة، التي أضحت تنافس بقية الجرائم، تؤكد أنه من الضروري البحث عن أسباب استفحال هذه الجريمة الاجتماعية، التي عادة ما يجني منها مقترفوها ما يريدون من امتيازات مادية بالخصوص، وانتحال الصفة هي جريمة تجمع كل الرذائل من نفاق ورياء وكذب، كما أن “الضحية” في هذا الاحتيال أيضا، تجتمع فيه كل الرذائل من بلاهة ومحاباة، فنرى التاجر يبيع بأسعار متدنية إذا تقمص الزبون صفة مفتش الضرائب، ونرى الشرطي يتغاضى عن تحرير العقوبات إذا تقمص سائق السيارة صفة الضابط، ونرى أهل العروس يتفادون الحديث عن المهر الضخم إذا تقمص العريس صفة ابن الملياردير.

مواطن ينتحل صفة الطبيب ليحصل على أدوية مهلوسة، وآخر ينتحل صفة إرهابي ليبتز الناس ويرعبهم، ومواطن ينتحل صفة المسؤول لينال من متاع الأرض والعقار.. فمتى ينتحل المواطن البسيط صفة “المواطن البسيط”، فينال حقه ويسترد ظلّه المفقود؟

سليم.خ