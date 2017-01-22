الاستقالات الجماعية تعود إلى بيت غول

هـــروب منتخبـين محلييـن مـن “تــاج” بســوق أهـــــراس

يعرف حزب تجمع أمل الجزائر “تاج” نزيفا آخر في صفوف تشكيلته السياسية، فبعد استقالة رئيس الكتلة البرلمانية محمد عبازي من حزب واستقالة أكثر من 39 منتخبا محليا بولاية النعامة تضاف إليها استقالة جماعية لمناضلين جدد عن ولاية سوق أهراس.

قدم، أمس، أعضاء الهيئة التنسيقية ورؤساء المكاتب البلدية ومجموعة من مناضلي القاعدة لحزب “تاج” لمكتب بلدية سدراتة والمكتب البلدي عين سلطان بولاية سوق أهراس استقالة جماعية قرأ بيانها جوامع صالح، احد الأعضاء المؤسسين للحزب وعضو مجلس الأمة السابق عن ولاية سوق أهراس ورئيس المكتب الولائي لهذه التشكيلة السياسية.

وأوضحت، أمس، نص الاستقالة، الذي تلقت “وقت الجزائر” نسخة منه أن “هذه الاستقالة تأتي لعدة أسباب مختلفة منها سياسة التهميش والإقصاء المتعمد من قبل رئيس الحزب عمار غول وانفراده في القرارات واستقطاب أسماء جديدة دخلت الحزب من أصحاب المصالح الضيقة و”الانتهازيين” – بحسبها – إلى جانب تفكك الهياكل جراء التسيير الأحادي وانحراف الحزب عن النهج الديموقراطي وكل الأهداف، التي أسس من اجلها نتيجة التسلط والديكتاتورية الممنهجة من قبل عمار غول، الذي يبدو، بحسب المناضلين انه “فقد كل الأوعية الانتخابية بعد الاستقالات، التي جعلت من الحزب ينضم إلى بقية الأحزاب الصغيرة، التي ليس لها أي فعل سياسي في الحياة السياسية وممارسة اللعبة الديموقراطية”.

وأفاد المستقيلون أنهم “سيقومون بالحفاظ على الهياكل للعمل تحت غطاء سياسي جديد مع العمل على دراسة احتمال الانضمام إلى أي تشكيلة سياسية أخرى في حال وجود أي عرض متاح”، مؤكدين أن “هذه التشكيلية السياسية خرجت عن الأطر الحزبية وأدخلت تاج في صراعات سياسية لا تخدم الصالح العام، معتبرين ان “تجمع أمل الجزائر “تاج” لا يزال يعرف نزيفا حزبيا حادا عبر عدة ولايات خاصة بعدما حدث في ولاية النعامة،، حيث أقدم 39 منتخبا محليا على تقديم استقالتهم الجماعية بصفة رسمية من حزب تاج بالنعامة عبر عدد من البلديات، وهذا بعدما اتفق هؤلاء خلال الاجتماع الأخير للمكتب الموسع، الذي ضم كل المناضلين تحت إشراف النائب الحاج الطيب قنيبر عضو المكتب السياسي والسناتور بمجلس الأمة،، حيث عبروا عن رفضهم سياسة الإقصاء المتبعة من قبل القيادة الوطنية وتفكك الهياكل، جراء التسيير الأحادي إضافة إلى ما اعتبروه انحراف الحزب عن المبادئ السياسية، التي أسس من أجلها وهي الديمقراطية، الشمولية والتسامح،، حيث أضحت تاج لا يساير طموحات المناضلين وآفاقهم تحسبا للاستحقاقات الانتخابية القادمة، ليسارع على إثرها المكتب الولائي لولاية النعامة لحزب تجمع أمل الجزائر لدحض هذه الأخبار والرد على بعض الإطارات، التي استقالت من الحزب بعد اتهام رئيسها بالخروج عن القانون الداخلي لحزب “التاج” وتغييب الديمقراطية في مساره النشاط السياسي، حيث أكد بأن “هياكل ومؤسسات ومناضلي الحزب بالولاية متماسكة ومنسجمة وماضية قدما للاستعداد الكامل والتحضير الجيد لخوض المرحلة القادمة بكل قوة وفي مقدمتها الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والمحلية المقبلة”.

ويرى المتتبعون للشأن السياسي أن “حمى الاستقالات في حزب تاج ليست وليدة اليوم فقط، بل منذ أن تأسس شهد عدة هزات ارتدادية وذلك من خلال الاستقالات الجماعية للعديد من المؤسسين وأعضاء المكاتب الولائية على المستوى الوطني كان آخرها استقالة رئيس المجموعة البرلمانية كمال عبازي، الذي اتهم غول باستعمال الحزب لمأرب سياسية شخصية، بعدما أكد أن “حزب “تاج” قد وقع في فخ الاستبداد بالفكر وبالقرار وخرج عن نطاق العمل الديمقراطي والمؤسساتي، ليتحول إلى حلبة لصراع الزمر والأشخاص، وفريسة للولاءات ومجموعات الضغط والمصالح”.



س.ب