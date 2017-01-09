الاستفتاء على دستور جديد ربما في أول أفريل

تركيـــــــا:

قال نور الدين جانيكلي، نائب رئيس الوزراء التركي أمس، إن بلاده قد تجري استفتاء في الأسبوع الأول من أبريل نيسان على دستور جديد لإقامة نظام رئاسي تنفيذي، وهو ما سيمنح الرئيس رجب طيب إردوغان مزيدا من الصلاحيات.

وقال جانيكلي، في مقابلة مع تلفزيون خبر، إن من المقرر أن يبدأ البرلمان في مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة في وقت لاحق، وإن من المتوقع الانتهاء من العمل على حزمة التغييرات خلال 18 إلى 20 يوما.ومن المتوقع، أن تحظى حزمة التعديلات الدستورية بموافقة البرلمان الذي يتمتع فيه حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية قوية ثم ستطرح في استفتاء.

وكالات