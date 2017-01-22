الاتـحـــاديـــة الوطنيـــة للجيـــدو تضبـــط برنـــامج منـــافــســات المــوســم

ضبطت الاتحادية الوطنية للجيدو، برنامجا جديدا لمنافستي البطولة الوطنية وبطولة ما بين الفرق الخاصة الموسم الجاري بالنسبة لصنف الأكابر والأصناف الأخرى، وذلك أيام بعد تنظيم البطولة الوطنية للماستر، حسب ما علم من الهيئة الاتحادية للعبة.

في البطولة الوطنية، تقرر إجراء البطولة الوطنية الفردية للأكابر يومي 16 و17 فيفري الداخل بالجزائر العاصمة، وهي المنافسة التي كانت مبرمجة من قبل ذات التاريخ، ليتم تأجيلها بسبب سوء الطرقات بعد الأحوال الجوية المطرية الشتوية التي عرفتها بلادنا.

فيما تم برمجة البطولة الوطنية لنوع الكاتا (العروض الفنية) في الفترة من 3 إلى 5 فيفري، وهو الشهر نفسه الذي سيقام خلاله تنظيم البطولة الوطنية حسب الفرق لصنف الاصاغر يومي 24 و25 فيفري، وستقام منافسة ما بين الأندية أواسط فردي في 17 و18 مارس، ليسدل على إثرها الستار على البطولة الوطنية، لفتح المجال نحو تحضيرات مختلف الفرق الوطنية لألعاب التضامن الإسلامي المقررة في باكو في ماي المقبل.

تجدر الإشارة أن نظام المنافسة للموسم الجديد لا يتضمن خلافا للمواسم السابقة مرحلة، فيما تم اعتماد القوانين الجديدة للاتحاد الدولي للجيدو، والذي سيتم تطبيقه خلال دورة باريس الدولية القادمة، فيما ستقوم الاتحادية الوطنية بتنظيم تربصات لمختلف المدربين والحكام للتعريف بالتعديلات الجديدة في نظام اللعبة والمنافسة على الصعيد الدولي.

ويجري الفريق الوطني للجيدو حاليا تربصا تحضيريا، تحسبا للمواعيد الدولية المقبلة، حسب ما أكده المدير الفني الوطني سمير سبع لـ”وقت الجزائر”، وأشار أن النخبة الوطنية تستعد للمشاركة في دورة الجائزة الكبرى الدولية لباريس المقررة يومي 6 و7 فيفري الداخل.

وقال محدثنا في هذا الخصوص “تصنف دورة باريس كموعد رياضي رفيع المستوى ضمن أبرز وأعرق المحطات التنافسية، بعد كل من دورة موسكو، طوكيو ورييو دي جينيرو، بالنظر إلى سمعتها وشهرتها، حيث يحضرها في كل مرة أفضل المصارعين على الساحة الرياضية العالمية”.

وأضاف مفسرا أن دورة فرنسا ستكون بمثابة بطولة عالمية مصغرة، تمكن المشاركون من الظفر بنقاط إضافية بفضل القائمة الترتيبية، تحسبا للمشاركة في الألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو “الحساب والتنقيط تحسبا لألعاب طوكيو المقبلة يبدأ من الآن، ولابد علينا تجميع أكبر عدد ممكن من المنافسات والمشاركات”، أفاد المتحدث.

وبشأن الهدف المراد بلوغه، أوضح المدير الفني أن المنافسة مرشحة على أن تكون عالية المستوى بالنظر إلى الحضور النوعي للمنتخبات الرائدة في هذا الفن القتالي، خصوصا من قارة آسيا التي قدر عددها بـ30 دولة، ولهذا ستعمل النخبة الوطنية جاهدة على تحقيق المبتغى، المتمثل في احتلال المراكز العشرة الأولى في الترتيب العام للفرق.

للتذكير، تحصل الجيدو الجزائري خلال الدورة السابقة على الميدالية الفضية، التي افتكتها صوريا حداد في وزن (-52 كلغ) بعد انهزامها في المنازلة النهائية أمام الصينية دونغمي غشيان.

نادية.غ