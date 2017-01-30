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 الاتحاد التونسـي يجـدد الثقة فـــي كاسبرزاك

يناير 30, 2017 رياضة 0

 الاتحاد التونسـي يجـدد الثقة فـــي كاسبرزاك

أعلن رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء تجديد الثقة في المدرب البولندي ـ الفرنسي هنريك كاسبارزاك رغم خروج نسور قرطاج من دور الثمانية في كأس أمم إفريقيا الغابون 2017.
 وقال الجريء في تصريحات أثناء تواجده بمطار تونس قرطاج الدولي قادما من الغابون: „المنتخب التونسي وصل إلى نسبة 70 بالمائة من النجاح ونال استحسان الجماهير التونسية في الدور الأول“.
 وأضاف: „لماذا تريدون أن نعود إلى الصفر بتغيير المدرب، صحيح أننا خرجنا من دور الثمانية وهذا ليس سببا حتى لا نجدد ثقتنا في المدرب كاسبارزاك“. وتابع تصريحاته قائلا: „كامل الجهاز الفني سيواصل المشوار مع المجموعة حتى تكون جاهزة لتصفيات كأس العالم روسيا 2018“. وواصل: „سنقوم بنقد موضوعي ندعم من خلاله النقاط الإيجابية ونحاول إصلاح السلبيات، نحن الآن في اتصال مع لاعبين من أصل تونسي ينشطون في الخارج سنحاول إقناعهم بالالتحاق بمنتخب تونس لتدعيم المجموعة التي نملكها“. 
وحول مستقبل منتخب تونس بعد خيبة الأمل في كأس أمم إفريقيا قال الجريء: „أنا متفائل جدا بهذا المنتخب الذي لا يتجاوز معدل أعمار لاعبيه 25 عاما، وأنا متفائل بمستقبل هذا المنتخب الذي سنلتف حوله من أجل إنجاح مسيرته في تصفيات المونديال“.


ق.ر

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