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الإهمال في طريق 15 ديسمبر يهدد حياة السائقين

يناير 30, 2017 أخبار محلية 0

الإهمال في طريق 15 ديسمبر يهدد حياة السائقين

بلدية حربيل بالمدية

يشهد الطريق الرابط بين طريق 15 ديسمـــبر ببلدية المدية وبلدية حربيل غرب الولاية، حوادث مرور خطيرة بسبب انعدام إشارات المرور وغياب الصيانة عبــر هذا الطريق الذي يعرف حركة مرورية كبيرة ويستعمل خاصة من طرف أصحاب مركبات الوزن الثقيل.
وقد شهد الطريق الرابط بين بلدية المدية وحربيل على مستوى منطـقة “أولاد مسعود” نهاية الأسبوع حادث مرور خطير نتيجة اصطدام مباشر بين سيـــارتين أدى إلى إصــابة 4 أشخاص من الركاب، وترجع أسباب الحادث حسب سكان المنطقة إلى وجود حفر عميقة كثيرا ما يحاول أصحاب المركبات اجتنابها ويتفادوا السقوط فيها دون مراعاة المركبات القادمة من الاتجاه المعاكس، مما يتسبب في كثير من الأحيان في وقوع حوادث خطيرة، بالإضافة إلى انعدام لافتة تبين وجـــود المنعرج الخطير على عدة مســتويات من هذا الطريق يقول السكان، رغم وجود هذه الإشارات مكدسة في حظيرة البلدية بحربيــل والتي لم تكلف نفسها تركيبها وصيانة هذه الطرقات التي لم تعد صالحة للسير وتهدد سلامة المواطنين.


بلال موزاوي

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