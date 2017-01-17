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الإنتـــاج تجربة مزعجــــة جـــدا“

يناير 17, 2017 فن وثقافة 0

الإنتـــاج تجربة مزعجــــة جـــدا“

فنانات خسرن كثيرا في محاولات أولى خضنها

رغم إقرار عدد من الفنانات بأن دخولهن مجال الإنتاج كان عملية مزعجة جدا لعدم إتقانهن الحسابات، إلا أنهن اتفقن على أن هذه التجربة أضافت لهن على المستوى الشخصي خبرات كثيرة.
وتقول إلهام شاهين „عملية الإنتاج تجربة مزعجة جدا بالفعل لدخولها بدون حسابات لأنه ولأول مرة عملت ميزانية لفيلم وتم تنفيذها كما هي خاصة فيلم (يوم للستات) حيث فوجئت بزيادة أكثر من ضعفي التكلفة، ولم يحصل أحد على أجره كاملا“، بينما هالة صدقي عملت بدون أجر ليس حبا في إلهام شاهين ولكن حبا في سينما قيمة وإيمانها بالعمل .
وقالت هالة صدقي „إن الماديات ليست كل شي، فهناك من يعتقدون أن الفنانين كلهم ماديين وهذا خطأ لأنهم عندما يجدون العمل الهادف المحترم لا تشغلهم المادة“، مشيرة إلى أنه بسبب إنتاجها لعدد من الأفلام أصبحت الآن مديونة للبنوك، مضيفة أنها لكي تنتج فيلم „يوم للستات“، اقترضت من عدد من البنوك.
وأضافت شاهين أنها خسرت جزءا كبيرا من أموالها في فيلمي „خلطة فوزية“، و“هز وسط البلد“، ومع ذلك تشعر بالفرحة الكبيرة عندما يشجعها الجمهور أثناء مشاهدته للفيلم ويصفق لها.
وعزت عدم تحقيق فيلم „يوم الستات“ إيرادات مرضية إلى أن طرحه جاء بعد تفجير الكنيسة البطرسية بثلاث أيام والجمهور كان متخوفا من التجمعات، وبعد ذلك جاءت الامتحانات، وبالتالي توقيت عرضه كان خطأ في نظرها.
أما الفنانة سهير رمزي، فقد رفضت تكرار تجربة الإنتاج بعد فشلها في خوض هذه التجربة سابقا، وقالت إنها لا تعرف شيئا غير أن تكون ممثلة .
وأكدت أنها لن تخوض مغامرة الإنتاج مرة أخرى خاصة بعد تجربتها في عام 1989 عندما قامت بتأسيس شركة للإنتاج لكنها خسرت الكثير حينها.
وعلى العكس من ذلك، ترى الفنانة بشرى أن تجربة الإنتاج أضافت لها على المستوى الشخصي خبرات كثيرة أثناء تعاملها مع أعمالها الفنية، وأنها أصبحت ملمة بمشاكل التوزيع والإنتاج، ومتى ينجح الفيلم ومتى يفشل.
وتقول إن خوضها مجال الإنتاج الفني جعل احتمال مشاركتها في أعمال غير ناجحة بعيدا تماما، لأن اهتمام الممثل بدوره فقط ليس معيارا للنجاح، وإنما هناك معايير أخرى، وهي التعرف على تفاصيل العملية الإنتاجية للحصول على أفضل نجا، بحسب رأيها.
في ذات السياق، وصفت الناقدة ماجدة خير الله دخول الممثلين للإنتاج الفني بالظاهرة „الإيجابية“ لما فيه إثراء للمنتج الفني وإنقاذ الحالة الإنتاجية من التدهور، والحد من توغل المنتجين „الموسميين“ الذين يهتمون بالربح على حساب القيمة والجودة.
وأضافت أن اتجاه الممثلين للإنتاج ليس ظاهرة جديدة وإنما ظاهرة قديمة أدت إلى رقي الفن في فترة من أزهي العصور.
وكالات

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