الإفراط في الملح والتقليل من البوتاسيوم قد يزيدان خطـر الوفاة

باحثون أمريكيون يلمحون:

قال باحثون أمريكيون إن الإفراط في تناول الملح والتقليل الشديد من البوتاسيوم قد يزيدان من خطر الوفاة.

وتتعارض النتائج الجديدة التي توصل إليها فريق من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مع دراسة أثارت جدلا حادا، ونشرت الأسبوع الماضي لم تجد دليلا على أن التقليل من تناول الملح يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة المبكرة.

وقال الدكتور “توماس فارلي” مفوض الصحة لمدينة نيويورك، والذي يقود حملة للحد من الملح في المطاعم والأطعمة المعلبة بنسبة 25 بالمائة خلال خمس سنوات، “مازال الملح ضارا لكم”.

ويتفق غالبية خبراء الصحة مع “فارلي” في أن تناول الملح بشكل مفرط غير مفيد للصحة، وأن التقليل من الملح قد يقلل من ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد مخاطر النوبات والسكتات القلبية.

وركزت دراسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والتي نشرت في دورية “اركايفيز اوف انترنال مديسين”، ونقلت وكالة “رويترز” مقتطفات منها، على بحث يظهر أن النظام الغذائي الذي يقوم على تناول الملح بنسبة عالية والبوتاسيوم بنسبة منخفضة محفوف بالمخاطر.

وقال “فارلي” الذي كتب مقالا افتتاحيا عن الدراسة إنها أفضل دارسة حتى الآن للآثار طويلة الأجل للإفراط في تناول الملح.

ودرس الباحثون الآثار طويلة الأجل لتناول الصوديوم والبوتاسيوم كجزء من دراسة مدتها 15 عاما على أكثر من 12 ألف شخص، وبنهاية فترة الدارسة توفي 2270 من المشاركين في الدراسة، وكان السبب في 825 من حالات الوفاة مرضا قلبيا، بينما كانت 433 حالة وفاة بسبب جلطات الدم.

وأثبتت دراسات أخرى أن الملح يؤثر بطريقة مباشرة في ضغط الدم، فقد تبين أن الارتفاع في ضغط الدم مع تقدم العمر والذي يحصل في كل المجتمعات المدنية هو نتيجة مقدار الملح الذي نأكله إلى حد كبير، لذا يساعد تخفيض مدخول الملح في خفض ضغط الدم. فالملح المرتفع على مرّ السنوات العديدة ربما يرفع ضغط الدم من خلال رفع محتوى الصوديوم في الخلايا العضلية الملساء لجدران الشرايين، وبالفعل يبدو أن هذا المحتوي المرتفع للصوديوم يسهل دخول الكالسيوم إلى الخلايا ويؤدي ذلك بدوره إلى تقلص القطر الداخلي للشرايين وتضييقه.

وثمة أدلة تشير إلى أن الأشخاص الذين لديهم ميل موروث للتعرض لفرط ضغط الدم تكون قدرتهم منخفضة على إزالة الملح من أجسامهم، لكن ثمة أدلة قليلة تفيد أن مثل هؤلاء الأشخاص يستهلكون ملحاً أكثر من أي شخص آخر، رغم أنهم يميلون ربما إلى الاحتفاظ بما يأكلونه.

وكالات