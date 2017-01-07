الإضاءة غائبة في الأحياء الجديدة!

لا يزال المرحلون الجدد إلى الأحياء السكنية الجديدة بسيدي أمحمد ببلدية بئر توتة بالعاصمة يستغربون من عدم إضاءة الحي ليلا، وخاصة بالساحة الموجودة بوسط العمارات، حيث لم يتم وضع تلك المصابيح والأعمدة الكهربائية في الخدمة رغم مرور عدة أشهر على تسليم الحي، فهل زوخ على اطلاع بتجاهل مؤسسة “ايرما” للإنارة العمومية بتقديم الإضاءة العمومية للسكان؟