الإسلاميون في مواجهة عقدة حب الزعامة

يسعـــــون لإخــــراج مشــــــروع الوحـــــــدة مـــــن الإنعـــــــاش

تحركت الأحزاب الإسلامية من اجل تكتلات، بعضها دائم والآخر مرتبط بالانتخابات التشريعية القادمة، في محاولة منها لإيجاد أرضية مشتركة بينها وإحياء ما تسميه التحالف الإسلامي الكبير، الذي عجزت عن تحقيقه غداة اندلاع أحداث الربيع العربي وصعود عديد الأحزاب الإسلامية في الدول العربية، وتسعى من خلال هذا التحرك لنيل حصة معتبرة من الأصوات في الاستحقاقات القادمة، لكن السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بما إن كان الإسلاميون قد تخلصوا من عقدة الزعامة، وهل بإمكانهم تشكيل تحالف موحد، أم أن المشروع لم يحن أوانه بعد؟

لا تخلو مبادرة احتواء “حمس” لابن الحركة عبد المجيد مناصرة وحزبه جبهة التغيير، من وجود عقبات داخل “البيت الكبير”، تعرقل بشكل أو بآخر فتح الباب لمن قد يستحوذ على المكان ويسحب البساط من تحت أقدام بعض ممن استفادوا من مغادرته وقياديين كبار تاركين شغورا مليئا فقط “لسد الفراغ”.



عقبات تواجه عودة مناصرة إلى البيت

“حمــــس” و”التغييــــر”.. فــــي مخــــاض عسيــــر

تعيش مبادرة احتواء “حمس” لمناصرة والتغيير، حالة مخاض الساعات الأخيرة، حيث اجتمع مجلس شورى الحزبين لتدارس وثيقة مشروع الوحدة، فيما أسرت مصادر مقربة أن النقاش داخل مجلس الشورى للحركة احتدم عند طرح مقترح حول الموقع، الذي سيتخذه مناصرة بعد عودته، حيث أفضى النقاش إلى أن مناصرة، الذي سيترك منصب الرئاسة في حزبه جبهة التغيير ليعود إلى “حمس”، لن يليق به غير منصب الرئيس، وعليه حمل المقترح تقاسم الرئاسة بين مقري ومناصرة على مرحلتين طلية الفترة المتبقية لعقد مؤتمر الحزب بعد عام وثلاثة أشهر، على أن تبقى الرئاسة بيد مقري في مرحلة أولى، يستلمها مناصرة في المرحلة السابقة للمؤتمر.

وهنا قال المصدر، إن سجالا كبيرا حدث داخل “بيت مقري”، حيث رفض بعضهم تنازل رئيس الحركة الحالي عن منصبه بهذا الشكل بعد أن كان قد رفعه المؤتمر السابق إليه ولقي تصويت الجميع، واستنكروا لمناصرة الوافد من جديد إلى الحزب أن يحظى به بطريقة تخالف النظام الداخلي للحزب، ولعل ما صعب مهمة فتح الطريق أمام رئيس التغيير، هو أن وثيقة المشروع تحمل بندا يتعلق بتقاسم المناصب القيادية، وهذا ما يقول المصدر، أنه اصطدم ببعض “الخائفين” على مناصبهم، التي تولوها بعد مغادرة مناصرة وقيادات معه الحزب، ما يهدد بقاءهم فيها، خاصة وأن الانتخابات المحلية والتشريعية، التي عملوا من أجلها طيلة 5 سنوات على الأبواب، وقد تعجل عودة مناصرة ومن معه من قيادات بإنهاء أحلامهــــم فيــــها قبل أن تتحقق.

وتواجه جبهة التغيير أحد المصيرين، إما تجميد نشاطات الحزب وذوبانه داخل هياكل “حمس” مع الإبقاء على الاعتماد، وإما حلّ الحزب نهائيا وعودة مناصرة ومن معه إلى كنف الحركة، وهذا هو المرجح بما أن عبد المجيد مناصرة ومن معه اختاروا الوحدة مع الحزب الأم، في وقت اختار ابن “حمس” احمد الدان الأمين العام لحركة البناء الوطني، التوجه لجبهة العدالة والتنمية من أجل التحالف في خطوة “مبهمة”، بحسب ما يراه بعضهم، وهو ما قد يحسب لصالح عبد المجيد مناصرة، الذي اختار العودة إلى البيت.

على صعيد آخر، لم يبد القيادي أبو جرة سلطاني،، الذي عاد إلى الساحة بقوة مؤخرا، أي موقف معارض لهذه الوحدة بين “حمس” والتغيير، كما لم يظهر أي تحمس لها، في وقت كانت حركة مجتمع السلم قد عرفت تململا نتيجة عدم رضا بعض الأطراف داخلها على الطريقة، التي يقود بها عبد الرزاق مقري الحزب، ما كان يفتح المجال أمام أبو جرة سلطاني، الذي قد يجد فيه بعضهم البديل، غير أن دخول عبد المجيد مناصرة على الخط قد يخلط أوراق الرئيس السابق لـ”حمس” ومن معه، قاب قوسين أو أدنى من المؤتمر السادس للحزب.



زهرة دريش

