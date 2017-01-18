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“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

يناير 18, 2017 همسات 0

“الأفلان” يطلق قناته التلفزيونية

أطلق حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، قناته التلفزيونية الخاصة، تحسبا للعمل الدعائي الذي ينتظره في الحملة الانتخابية القادمة المقررة خلال الثلاثي الجاري. ولم يشرع حزب جبهة التحرير الوطني بعد في بث برامج إخبارية أو مواد إعلامية في قناته الخاصة، باستثناء أناشيد وطنية وصور تاريخية لمعارك الثورة التحريرية.

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