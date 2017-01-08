“الأفـافـاس” يطالـب بالإفـراج عـن موقوفـي بجايـة

حذر السلطة من مغبة التسيير الأحادي لشـؤون الدولـــة

أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية أن الأحداث الأخيرة، التي شهدتها ولاية بجاية، هي حوصلة لمختلف العوامل المنبثقة بحسبه، عن ما وصفه بـ”التسيير الأحادي” لشؤون الدولة.

أوضح الحزب، أمس، في بيان له تلقت “وقت الجزائر” نسخة منه، أن “المجلس الفدرالي للحزب في اجتماعه وقف على العديد من النقاط، التي تثير العديد من التساؤلات حول طريقة تعامل السلطة مع أحداث بجاية”، في إشارة منه إلى “لجوء الإدارة بحسبه إلى العقلاء والأعيان الذين تم اختيارهم، على أسس اعتباطية وتعسفية، ووفق معايير لا يعرفها إلى النظام”، كما تحدث أيضا عن إقصاء المنتخبين بمناسبة اللقاءات المنعقدة بشأن هذه الأحداث في محاولة منها كما قال “استبدال تمثيل منتخبي الشعب بتمثيل وصفه بـ”الخيالي”.وتساءل “الأفافاس” عن “الأهداف والغايات من إضراب تجار ولاية بجاية بعد بلاغ مجهول الهوية”، ليضيف “هل أضحت الإشاعة الأداة السياسية المفضلة وبواسطتها كما يضيف السلطة نفسها مشتبهة برغبتها في التلاعب وتسيير العلاقات الاجتماعية”.

وفي نفس السياق، عبر المجلس الفدرالي لجبهة القوى الاشتراكية عن “ارتياحه لمدى النضج وروح المسؤولية، التي تحلى به سكان بجاية بإفشال المخطط “الميكيافيلي” الرامي لهدم وتفكيك التجانس الاجتماعي، محذرا السلطات من الانزلاقات المحتملة، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأشخاص الموقوفين بغير حق أثناء هذه الأحداث”.كما قرر المجلس تأسيس فريق من المحامين من اجل متابعة ملف الأشخاص الموقوفين بغير وجه حق، مع تكثيف لقاءات النقاش العام من اجل تحسيس المواطنين برهانات الساعة وكذا الاستمرار في حملة شرح أحكام قانون المالية لسنة 2017 القانون غير الاجتماعي، والذي رفضه نواب جبهة القوى الاشتراكية والذي تم تمريره من طرف أغلبية مزيفة”.واعتبر “الأفافاس” انه “يظل في مواجهة العنف وهدم وتفكيك المجتمع، وكذا الأزمة الناتجة من التسيير الأحادي للسلطة وإعادة بناء الإجماع الوطني، الذي يشكل الحل الديمقراطي، الذي ما فـــتئ المجتمع يطالب به”.



لخضر داسة