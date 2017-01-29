الأسود غيـــــر المروضـــــة تلتحــــق بالخيــول البوركينابية في المربع الذهبي

آخر تحديث : يناير 29th, 2017 7:59 مساءً
يناير 29, 2017 Wakteldjazair رياضة 0
كأس أمم إفريقيا بالغابون 2017
تأهل منتخب الكاميرون إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بالغابون بشق الأنفس، عقب الفوز على السنيغال بضربات الترجيح بنتيجة (5-4)، بعد التعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي أقيمت على ملعب فرانسفيل لحساب الدور ربع النهائي. واحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء التوقيت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي 0-0 بعد مواجهة ندية بين أسود التيرانغا والأسود غير المروضة. وضيع ساديو ماني ركلة الجزاء الأخيرة فيما نجح فانسنت أبوبكر في تحرير رفقائه وإهداء التأهل للكاميرون.
وعرفت المقابلة ريتما سريعا من الجانبين مع أفضلية للسينغال التي رمت بكل ثقلها لافتتاح باب التسجيل لولا تسرع رفقاء ماني وغياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى، فضلا عن براعة الحارس الكاميروني جوزيف أوندوا الذي نجح في صد محاولات أشبال أليو سيسه ببراعة، وأنقذ شباكه من أهداف محققة في أكثر من مناسبة، سيما في الدقيقة الـ 56 وإبداعه في رد رأسيتين خطيرتين من ضيوف وماني.
كما ضيع رفقاء موكاندجي من جانبهم عديد الفرص السانحة للتهديف طيلة الـ 120 دقيقة على غرار انفراد تام لزوا في الدقيقة الـ105 لكن تسديدته تألق حارس السنغال عبداللاي ديالو في التصدي لها ولتسديدتي تامبي وموكاندجي في الدقيقتين الـ 64 والـ67 على التوالي. وسبق لمنتخب الكاميرون أن فاز على السينغال في نهائي „كان“ مالي سنة 2002 ليتوج باللقب حينها.
من جانبه تأهل المنتخب البوركينابي إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا بالغابون، بعد فوزه على المنتخب التونسي بثنائية نظيفة 2-0، في المباراة التي جمعت بين المنتخبين على ملعب دانجوندجي، في ربع نهائي المنافسة.
وسجل البديل أريستيد بانسي الهدف الأول لصالح الخيول البوركينابية من تسديدة قوية مرت على يسار المثلوثي في الدقيقة 80، وأضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني مستغلا خطأ دفاعيا وسوء تمركز من لاعبي تونس وانفرد بحارس مرمى تونس من نصف الملعب وراوغه قبل أن يسددها في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة 85. وودع منتخب تونس، حامل لقب 2004، منافسات البطولة الإفريقية، بينما ينتظر منتخب بوركينا فاسو الفائز من مصر أو المغرب، في نصف نهائي البطولة. وواصل منتخب بوركينا فاسو تفوقه على منتخب تونس، حيث سبق أن أطاح بالنسور من دور ربع النهائي في البطولة التي استضافتها بوركينا فاسو عام 1998.
ق.ر
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