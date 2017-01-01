“الأدب الجزائـري يحتاج إلى مزيد مـن النضـال والتضحيـة “

مشجعا الجيل الجديد على الكتابة دون تجاوز شروطها، الزيواني:

شجع الروائي الصدّيق حاج أحمد المعروف بالزيواني، الوجوه الشابة التي بدأت تقتحم عالم قائلًا إن الكتابة ليست لها وصاية من أحد، ومن حقهم إثبات ذاتهم شريطة التقيّد بشروط الكتابة الروائية، وعدم استسهالها، وما يعاب على الكتّاب الشباب هو عدم تقبّل النقد، والتسرّع، فضلا عن الغرور.

في حديثه عن المشهد النقدي في الجزائر، أكد الروائي أن هذا المشهد لا يختلف عن المشهد النقدي العربي، حيث يقف عاجزًا عن مواكبة الحركة الإبداعية المتسارعة، وفي غمرة الشللية، نجد هناك فئة قليلة، تواكب القراءة والنقد والدراسة جزائريًا وعربيًا، غير أنها لا تكفي، لتغطية هذا الكم الهائل، الذي تقذفه المطابع يوميًا من النصوص الشعرية والسردية، مما يتطلّب تشريح الواقع وخلق الشجاعة الكافية لدى النقاد، في غربلة النصوص، ولن يكون هذا، إلا بكثير من النضال والتضحية.

وفي تقييمه واقع الرواية في الجزائر، قال المتحدث بلغة صريحة وواضحة: “الرواية الجزائرية بخير، هناك أقلام جديدة بدأت تحفر اسمها في المشهد إلى جانب الأسماء المكرّسة، كما أن هذه الأقلام الشابة، بدأت تبحث عن مناطق غير محروثة سرديًا وعوالم جديدة، وتشتغل على التجريب في الطرائق والتقنيات السردية، وبالمقابل فإن هذا التسابق في كتابة الرواية من طرف الكتّاب المكرّسين والشباب على حد سواء، ولّد اسهالا واستسهالا بالكتابة، مما يجعلك أحيانا، لا تجد مسوّغا لتجنيس بعض النصوص، فهي أقرب للخواطر منها للرواية. وقال الصديق حاج أحمد، المعروف بالزيواني، أن التحليل الروائي يرتبط بالتأمل، ومن ثمة فإن زرع نتوءات تأملية بالنص الروائي، أمر ضروري، لإكساب الرواية زوايا فلسفية عميقة، من خلال علاقة الأنا بالآخر، والنظرة الكونية للعالم الخارجي من لدن الكاتب.

وعن أهم ما يجذبه إلى عالم الكتابة الروائية، وصف الروائي الجزائري، الكتابة بأنها ” لوثة صحية ومرض مزمن، تظل متنفس الكاتب وظله الذي يرافقه، مشيرًا إلى أن الكاتب يجد نفسه في اللاوعي، يختزن مشاهداته في البيت والشارع والسوق والمقهى والساحات العمومية، وقد يستفزّه مشهد من المشاهد، فيثير انتباهه، قائلًا: “يحدث أنك تتخلّى عنه في اللحظة، ثم يعاود النتوء في لحظة مشابهة، مما يشكّل ضغطًا داخليًا للكتابة “.

الزيواني أوضح تاريخ اقتحامه لعالم الرواية، قائلًا بصوت خافت: “لأدري كيف وجدت نفسي في عالم الرواية، كل الذي أعلمه أن ولاية أدرار أقصى جنوب الجزائر التي أقيم بها، كانت تخلو من كتّاب الرواية لدى قاطنيها، لعلّهم برعوا في الشعر، والظاهر عندي أن مدير دار الثقافة السابق، الأستاذ والشاعر عبدالكريم ينينة، فكّر في ولادة السرد في ديارنا، فشجّعني لأن أكتب روايتي الأولى “مملكة الزيوان”، وهو الأمر ذاته الذي فعله مع صديقي ورفيقي الكاتب عبدالله كروم، حين حرّضه على كتابة مجموعته القصصية الأولى “حائط رحمونة”، فتكفّل لنا بالنشر على عاتق المرفق الثقافي، في اعتقادي هكذا كانت بدايتي”.

يعد الدكتور الصديق حاج أحمد المعروف بالزيواني، روائي وأستاذ جامعي في جامعة أدرار، وجها صحراويا، مهووسا حد الجنون بجغرافية طينه ورمله، ولدت نشأ بالوسط القصوري الواحاتي الطيني، تدرّج في التعليم النظامي، حائز على شهادة الدكتوراة في اللغة العربية من جامعة الجزائر، صدرت روايته الأولى مملكة الزيوان عام 2013 في الجزائر عن طريق دار فيسيرا، وأعيد طبعها في طبعة مشرقية في دار فضاءات الأردنية عام 2015، بعدها صدرت له روايته الثانية كاماراد – رفيق الحيف والضياع عن طريق دار فضاءات عام 2016.

ومن أهم أعماله، رواية “كاماراد- رفيق الحيف والضياع”، تجربة تنزع نحو استثمار الجوار الأفريقي، الذي ظّل مغيّبا في الرواية الجزائرية والعربية، نظرًا للتعالي، الذي ينظر به الكاتب العربي للشعوب الأفريقية البائسة، فهي رواية تعالج تيمة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو أوروبا، حيث حاول النص، أن يطرح الأسئلة حول هذه القضية الشائكة، وذلك بتعرية هامش هذه الفئة، والغوص في نفسياتها وأحلامها والمخاطر المحدقة بها، وهو يحضر إلى كتابة رواية ثالثة وهي رواية تعالج تيمة جديدة وهامة في حياة إنسان الفضاء الصحراوي.



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