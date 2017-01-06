الأحزاب السياسية تضـبط أجنداتها تحسبا للتشريعيات

إعــــادة ترتيـــب البيـــــت وتجنيـــد القواعـــد وربــط التحالفـــات

ضبطت مختلف الأحزاب السياسية عقارب ساعاتها على موعد التشريعيات، المزمع إجراؤها في غضون شهر أفريل المقبل، وتحسبا لها شرعت في الاستعدادات والتحضيرات، وكثفت من نشاطها مثلما هو الشأن بالنسبة للأفلان، الذي يسعى للم شمله ووضع الخلافات جانبا، فيما تواصل أحزاب أخرى نشاطها عبر إعادة هيكلة القواعد، في انتظار التشكيلات السياسية، التي ستعلن مواقفها من الاستحقاق الانتخابي.



في تعليمة وجهها ولد عباس إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان

تجميد كل الإجراءات التنظيمية في الأفلان للتحضير للإنتخابات

أمر، أمس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بتجميد كل الإجراءات التنظيمية عبر كل هيئات الحزب وهياكله، ما عدا عملية الانخراط، التي تبقى مستمرة بصفة عادية تحسبا للاستحقاقات القادمة، التي دعا لإنجاحها، مشددا على ضرورة احترام السلم التصاعدي في طرح القضايا والانشغالات وعدم تجاوز الهيئات وصلاحياتها.

وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان له تلقت “وقت الجزائر” نسخة منه، الذي نص على مضمون “تعليمة رقم 01” بالقول: انه “نظرا لدخول الحزب معترك الانتخابات التشريعية القادمة، الأمر الذي يتطلب الاستعداد التام وتجنيد كل طاقاته للظفر بها، وبناء على ذلك يجب تجمد كل الإجراءات التنظيمية عبر كل هيئات الحزب وهياكله، ما عدا عملية الانخراط، التي تبقى مستمرة بصفة عادية”، مشددا على “ضرورة احترام السلم التصاعدي في طرح القضايا والانشغالات وعدم تجاوز الهيئات وصلاحياتها”.

ودعا الحزب “لجعل الاستحقاقات القادمة الشغل الشاغل لكل المناضلين في كل المواقع دون سواها، محذرا ان “كل إخلال بهذه التعليمة يعرض مسؤولي الهيئات والمناضلين إلى إجراءات انضباطية وتأديبية، هذا وتلتزم كل هيئات وهياكل الحزب بالسهر وتطبيق محتوى هذه التعليمة وتبليغها إلى كافة المناضلين والمناضلات”. من جهة أخرى، دعا الأفلان إلى “التعامل بتبصر وحكمة مع الأحداث والغليان الاجتماعي، الذي تعرفه العديد من الولايات بالعمل على تفكيك مفعول كل الفتن والبلبلة، التي يزرعها أعداء الجزائر، التي يسوؤهم أن تبقى بلادنا قوية ومتماسكة في ظل الأوضاع، التي تعرفها المنطقة برمتها”.

وعبر الحزب، في بيان له أول أمس، عن “ارتياحه الكبير لهدوء الأوضاع بعض موجة الاحتجاجات، التي عرفتها بعض ولايات الوطن على قانون المالية”، مطالبا “بتضافر جهود الجميع من اجل تفكيك المخططات، التي يزرعها أعداء الجزائر”.

وأفاد ذات المصدر، أن “حزب جبهة التحرير الوطني، وهو يتابع عن كثب الحركة الاحتجاجية وغلق محلات تجارية عنوة، يعتبر أن التظاهر السلمي حق يكفله الدستور وفق الأطر القانونية، لكن العنف والاعتداء على أملاك الغير عمل مشين ومضر بالمصلحة الوطنية”.

وأشار ذات المصدر أن “قانون المالية، الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر، هو الضامن لاستمرارية ديمومة تسيير شؤون الدولة”، منوها “بأعضاء البرلمان على جهودهم من خلال مناقشة والمصادقة على قانون المالية، الذي حافظ على التوازنات المالية الكبرى للجزائر وهو الضامن لاستمرارية ديمومة تسيير شؤون الدولة”، داعيا “كل الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وصناع الرأي العام وكل الخيرين إلى وضع اليد في اليد للحفاظ على السلم الاجتماعي، وكل المكتسبات المحققة، التي دفع من أجلها الشعب الجزائري كلفة باهظة جدا خلال العشرية السوداء”، مشيدا “بالدور الذي لعبته كافة مصالح الأمن الذين أظهروا حكمة بالغة في التعامل مع الحركة الاحتجاجية”.



لخضر داسة