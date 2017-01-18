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اكسترانات بالعاصمة تعتمد نظام “جي.بي.آس”

يناير 18, 2017 أخبار محلية 0

اكسترانات بالعاصمة تعتمد نظام “جي.بي.آس”

لمعرفة مكان عمل الشاحنات والحد من حوادث المرور

تعمل مؤسسة النظافة “اكسترانت” بولاية الجزائر على انتهاج إستراتيجية جديدة تخص عملية القضاء ورفع النفايات، حيث سيتم وضع معلومات خاصة بكمية النفايات المسترجعة التي سيتم جمعها إلى غاية 2030 بعد أن تم توسيع نسبة الفرز الانتقائي إلى 108 نقطة موزعة عبر النطاق الذي تنشط فيه المؤسسة، حيث تعكف مؤسسة اكسترانت الوصول إلى 250 نقطة خلال السنة الجارية.
وكشف مدير الدراسات والتطوير، كريم بوثلجة، بمؤسسة “اكسترانت” المختصة في جمع النفايات بالعاصمة، أن مصالح المؤسسة قامت بوضع بنك معلومات من أجل تسطير إستراتيجية جديدة تمتد إلى غاية سنة 2030، حيث تحتوي هذه الإستراتيجية الجديدة على جمع جميع المعلومات الخاصة بكميات النفايات التي سيتم جمعها في النطاق الذي تنشط فيه مؤسسة “اكسترانت” عبر 31 بلدية بالعاصمة، ويتم تجهيز كل الإمكانيات وأهمها الاستعانة بنظام “جي.بي.آس” من أجل الوصول إلى الاحترافية في مجال جمع النفايات أو ما يعرف بمكننة عمل رفع النفايات، حيث تعمل على التخفيف من حوادث العمل خاصة حوادث اصطدام الشاحنات ولتحديد خريطة عملها وهذا باقتناء شاحنات عصرية وتجهيزات جديدة.
وأضاف ذات المسؤول أن مؤسسة النظافة ستعمل على توسيع نقاط الفرز الانتقائي حيث وصل عدد النقاط خلال سنة 2016 إلى 108 نقطة، ومؤسسة “اكسترانت” تطمح إلى أن يتضاعف العدد والوصول إلى سقف 250 نقطة للفرز الانتقائي من أجل الوصول إلى تغطية شاملة وعصرية في مجال رفع النفايات بالبلديات المؤولة عليه.
وأشار محدثنا إلى أن استعانة المؤسسة بنظام “جي بي أس” وتزويد الشاحنات بهذه التقنية ستساهم في التخفيف من حوادث المرور المميتة لأعوان المؤسسة وكذا تنظيم حركة الشاحنات، حيث سيسمح هذا النظام العصري بمعرفة كل البيانات الخاصة بالشاحنة وتحديد خريطة نشاطها دون أن تحيد أي شاحنة عن مكان عملها.
للإشارة، مؤسسة اكسترانت هي مؤسسة نظافة جديدة تم استحداثها منذ قدوم زوخ عبد القادر واليا على العاصمة، حيث تم إسناد لها مهام تنظيف البلديات المتبقية شبه الحضرية خاصة منها التي لا تستطيع مؤسسة “نات كوم” تنظيفها، بسبب النفايات والأوساخ التي كانت ديكورا يوميا على مستوى جميع بلديات الولاية.

نادية. ب

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