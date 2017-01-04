“اعتداء اسطنبول مـحاولة لتقسيم المجتمع”

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الاعتداء الدموي على ملهى ليلي الذي أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) مسؤوليته عنه، يهدف إلى إثارة الانقسام في المجتمع.

وقال أردوغان، في أول كلمة يلقيها منذ الاعتداء، الذي وقع ليلة رأس السنة في اسطنبول وأسفر عن 39 قتيلاً، إن هذا الهجوم “يهدف إلى إثارة الانقسام والاستقطاب في المجتمع، وأننا سنبقى صامدين وسنحافظ على هدوئنا”.

وطمأن الرئيس التركي أطياف الشعب التركي بعدم وجود “خطر ممنهج يهدد نمط الحياة في تركيا”، وقــــــال “لن نسمح بحدوث ذلك، ففي خلال 14 عاماً من الحكم، لم نعط فرصة لحدوث ذلك”.

وقال أردوغان، إن “هناك من يسعى لزرع بذور التفرقة في تركيا، ومهمتنا الآن تقديم المتورطين بالعمليات الإرهابية إلى القضاء”. ليضيف “هناك من حاول استغلال القضية التركية في تحقيق مصالح شخصية”.

وتأتي تصريحاته حول الاعتداء، في وقت يرى فيه محللون أن تنظيم “الدولة الإسلامية يهدف إلى تعميق الانقسامات داخل المجتمع التركي”. وخلافا لهذا الرأي، قال أردوغان إن “هذه الاعتداءات تهدف إلى دفعنا لتفضيل عواطفنا على المنطق”، داعياً إلى عدم الانجرار وراء ذلك”.

لا أطمــــاع لتركيــــــا لها في دول الجوار

من جهة أخرى، قال أردوغان “إن عملية درع الفرات بسوريا ستتمكن من السيطرة على مدينة الباب، وستواصل إلى الرقة”. وأضاف “عازمون على تطهير منـــــــاطق أخرى، من بينها منبج السورية من الجماعات الإرهابية”.

وأكد الرئيس التركي، أن بلاده “تبذل كل ما بوسعها في قتال التنظيمات الإرهابية، ولا مطامع لها في دول الجوار، مشددا على أن تركيا لم تستسلم لهذه التنظيمات”. وبشأن رجل الدين فتح الله غــــــولن، قال “أردوغان إن من يقوم بدعم تنظيمه سيقدم للقضاء”.

وبخصوص العلاقات التركية الروسية، أفصح أردوغان، أن تطبيع العلاقات مع روسيا، من شأنه إنعاش الاقتصاد، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن العلاقات التركية العراقية ستبقى جيدة وأن التوتر سينتهي.

تركيا تقرر مع روسيا مناقشة الحل السياسي في سوريا

دعا وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إيران إلى الضغط على الميليشيات الشيعة والنظام السوري لوقف انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا، محذراً من أن هذه الانتهاكات تعرض محادثات السلام المزمعة للخطر. كما كشف، في مقابلة تلفزيونية أمس، أن لقاءً روسياً تركياً وشيكاً سيعقد في أنقرة، من أجل مناقشة المحادثات المزمع عقدها في أستانة منتصف الشهر الحالي، لمناقشة الحلول السياسية في سوريا.

وقال في مقــــابلة مع وكالة الأناضول بثها التلفـــزيون، إن خبراء روساً سيزورون تركيا، الأسبوع القادم، يومي 9 و10 جانفي، لمناقشة محادثات أستانة الخاصة بسوريا.

إلى ذلك، شدد على أن تركيا تعمل مع روسيا من أجل فرض عقوبات على من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، الذي توسطت فيها أنقرة وموسكو. وحذر من أن مفاوضات السلام التي تعد موسكو لعقدها في أستانة عاصمة كازاخستان قد تفشل، ما لم يتم إيقاف الانتهاكات المتــــزايدة للهدنة. وقال إن “المعارضة التزمت باتفاق وقف النار، لكن الانتهاكات جاءت من الجانب الآخر”.



وكالات