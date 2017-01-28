اشتباكـــات عنيفــــــة بين جـــــــبهة فتـح الشـــام وفصـــائل مـعــارضة

شمـــــال سوريــــــا يغــــرق في الفوضـــى

قال مسؤول بالمعارضة المسلحة والمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن متشددين من جبهة فتح الشام اشتبكوا مع مقاتلين معارضين وحدوا صفوفهم مؤخرا للتصدي للجبهة في شمال غرب سوريا أول أمس.

اندلعت اشتباكات بين جبهة فتح الشام -التي كانت تعرف سابقا باسم جبهة النصرة وارتبطت بصلات بتنظيم القاعدة- وفصائل أكثر اعتدالا مدعومة من الخارج هذا الأسبوع في مناطق إلى الغرب من حلب ومحافظة إدلب المجاورة التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال مصدر بالمعارضة المسلحة، إن جبهة فتح الشام شنت هجمات جديدة عنيفة أول أمس.

وقال مصدر من إحدى الجماعات المعارضة المشاركة في القتال لـ”رويترز” “قبل قليل كان هناك قصف بالدبابات لقاعدة مقر إخوتنا في (فصيل) جيش الإسلام في بابسقا.”وأضاف “يتحدث نشطاء عن وقوع خسائر بشرية في مخيم للنساء على مقربة من القصف بالدبابات وقذائف المورتر.”وجرت الاشتباكات على ما يبدو بمنطقتين في إدلب إحداهما إلى الغرب من حلب قرب الحدود التركية والأخرى تقع جنوبي مدينة إدلب قرب الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين إدلب ودمشق.وقال المرصد السوري لحقــــــوق الإنسان، إن كلا من الجـــــانبين يستخدم أسلحة ثقيلـــة وتحــــدث عن وقوع عــــــدد من الخســــائر بين المدنيـــــين.وأضاف المرصد، أن في بلـــــدات قريبة من القتال احتج المئــــــات ضد جبهة فتح الشام لاستهدافها فصائل المعارضة أو دعوا لوقف الاشتباكات حتى لا يصاب المدنيون.وهزمت فتح الشام فصيلا واحدا على الأقل من فصائل الجيش السوري الحر هذا الأسبوع، وهي تقاتل حاليا ضد عدد من الجمـــــــاعات التي وحدت صفوفـــــها تحت لواء جماعة أحرار الشام الإسلامية لصد الهجوم.

وكالات