اســتلام 820 ســكـن بـقسنـطـيـنة قريبـا

التوزيـــع مــنــتــصـــف سنــــة 2017

ستستلم ولاية قسنطينة قريبا ما قيمته 820 وحدة سكنية قريبا، على أن يكون التوزيع خلال السداسي الأول من سنة 2017.

وأفاد رئيس دائرة قسنطينة بشير كافي أنه يرتقب توزيع حصص سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري على حاملي عقود الاستفادة المسبقة وقاطني البناءات الهشة والقديمة والقصديرية خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، موعزا ذات المتحدث أسباب تأخر العملية إلى عدم اكتمال أشغال التهيئة وربط المساكن بمختلف الشبكات كاشفا بأن 820 وحدة سكنية سيتم استلامها قريبا، واصفا رئيس دائرة قسنطينة حجم برنامج إعادة الإسكان في الأربع الأخيرة بالهائل وشمل 83 موقعا ليبقى57 موقعا آخر مبرمجا في المستقبل، فيما بلغ حجم الطلب على السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة أزيد من 150 ألف طلب .

فيما سيشرع في تسليم البرنامج السكني كناب ايمو قسنطينة على أصحابه خلال السنة المقبلة، حيث تشارف حاليا أشغال التهيئة الخارجية على الانتهاء بمختلف الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي على غرار الوحدة الجوارية 20، 18، 17، 10 والمقدر عددها كليا 3500 وحدة يعود تاريخها إلى سنة 2006، باستثناء توزيع 860 سكن من الحصة الإجمالية للبرنامج والمتواجدة بالوحدة الجوارية رقم 01، بعد التأخر الذي تعرفه أشغال التهيئة الخارجية، بالمقابل فقد باشرت في وقت سابق السلطات المحلية في عملية قرعة على المكتتبين لاختيار شققهم حسب عدد أفراد العائلة وكذا تسديد المستحقات المالية التي تراوحت ما بين 410 مليون دج إلى 27 مليون، حيث استوفى كل المكتتبين هذه الإجراءات، فيما كشفت مصادر مضطلعة عن وجود فائض في عدد سكنات كناب ايمو بعد عمليات القرعة والمقدرة بـ 700 شقة سيتم تحويلها إلى مكتتبي برنامج عدل 01 و02.



وهيبة عزيون