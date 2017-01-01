آخر تحديث : يناير 1st, 2017 9:23 مساءً

يومية وطنية اخبارية

أحدث الأخبار :

اســتلام 820 ســكـن بـقسنـطـيـنة قريبـا

يناير 01, 2017 أخبار محلية 0

اســتلام 820 ســكـن بـقسنـطـيـنة قريبـا

التوزيـــع مــنــتــصـــف سنــــة 2017

ستستلم ولاية قسنطينة قريبا ما قيمته 820 وحدة سكنية قريبا، على أن يكون التوزيع خلال السداسي الأول من سنة 2017.

وأفاد رئيس دائرة قسنطينة بشير كافي أنه يرتقب توزيع حصص سكنية بصيغة الاجتماعي الإيجاري على حاملي عقود الاستفادة المسبقة وقاطني البناءات الهشة والقديمة والقصديرية خلال السداسي الأول من السنة المقبلة، موعزا ذات المتحدث أسباب تأخر العملية إلى عدم اكتمال أشغال التهيئة وربط المساكن بمختلف الشبكات كاشفا بأن 820 وحدة سكنية سيتم استلامها قريبا، واصفا  رئيس دائرة قسنطينة حجم برنامج إعادة الإسكان في الأربع الأخيرة بالهائل وشمل 83 موقعا ليبقى57 موقعا آخر مبرمجا في المستقبل، فيما بلغ حجم الطلب على السكن الاجتماعي ببلدية قسنطينة أزيد من 150 ألف طلب .
 فيما سيشرع في تسليم البرنامج السكني كناب ايمو قسنطينة على أصحابه  خلال السنة المقبلة، حيث تشارف حاليا أشغال التهيئة الخارجية على الانتهاء بمختلف الوحدات الجوارية بالمدينة الجديدة علي منجلي على غرار الوحدة الجوارية 20، 18، 17، 10 والمقدر عددها كليا 3500 وحدة يعود تاريخها إلى سنة 2006، باستثناء توزيع 860 سكن من الحصة الإجمالية للبرنامج والمتواجدة بالوحدة الجوارية رقم 01، بعد التأخر الذي تعرفه أشغال التهيئة الخارجية، بالمقابل فقد باشرت في وقت سابق السلطات المحلية في عملية قرعة على المكتتبين لاختيار شققهم حسب عدد أفراد العائلة وكذا تسديد المستحقات المالية التي تراوحت ما بين 410 مليون دج إلى 27 مليون، حيث استوفى كل المكتتبين هذه الإجراءات، فيما كشفت مصادر مضطلعة عن وجود فائض في عدد سكنات كناب ايمو بعد عمليات القرعة والمقدرة بـ 700 شقة سيتم تحويلها إلى مكتتبي برنامج عدل 01 و02.


وهيبة عزيون

أضف رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أعداد الجريدة PDF

  • PDF

    PDF

    يناير 01, 2017
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 30, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 28, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 27, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 26, 2016
  • PDF

    PDF

    ديسمبر 25, 2016

همسات

جزائريون محتجـزون في تونس

جزائريون محتجـزون في تونس

يناير 01, 2017 0

اضطر العشرات من الجزائريين، الانتظار ساعات طويلة في مطار قرطاج الدولي بتونس، بسبب تأخر رحلات العودة من تونس...
اقرأ المزيد
سلفـي وأسعــار الوقــود خلفــي!

سلفـي وأسعــار الوقــود...

يناير 01, 2017 0

المساواة تغيب في بطاقة التعريف!

المساواة تغيب في بطاقة...

يناير 01, 2017 0

خيـارات ليكنــس تـحرك الأنــصار

خيـارات ليكنــس تـحرك...

يناير 01, 2017 0

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

2000 زائر طلب اللجوء في فرنسا

ديسمبر 30, 2016 0

النواب يحتفلـون بـرأس السنـة مبكـرا

النواب يحتفلـون بـرأس...

ديسمبر 30, 2016 0

تابعنا عبر فيسبوك

تقويم

يناير 2017
س د ن ث ع خ ج
« ديسمبر    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  