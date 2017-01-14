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استولوا على مركبة الضحية الذي كان في حالة سكر

يناير 14, 2017 مجتمع 0

استولوا على مركبة الضحية الذي كان في حالة سكر

10 سنـــوات سجـــنا تــــتـــهدّد عصابــــة سرقــة المــركــــبـــات بــالعــاصمـــة
مثلت أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة عصابة إجرامية من 7 متهمين قاموا بالسطو على سيارة أحد المواطنين المخمورين من نوع “هيونداي أتوس” وبيعها من جديد بعد نقلها لولاية باتنة بقيمة بخسة لا تتعدى 17 مليون سنتيم.
وتعود مجريات القضية لشكوى ضدّ مجهولين تقدّم بها أحد المواطنين بتاريخ 28 أفريل 2014 حول تعرّضه لاعتداء متبوع بسرقة مركبته من نوع “هيونداي أتوس” وهاتفه النقال وساعة يدوية مع مبلغ 30 ألف دج أثناء تواجده بأحد أحياء العاصمة بصدد تناول الخمر على متن سيارته وتقدم منه 3 أشخاص كانوا في حالة سكر متقدمة وقام أحدهم بتحريض كلبه عليه مسببا له عجزا قدرت مدته بـ12 يوما، ليتم توقيف عناصر العصابة بعد التوصل للهاتف النقال بتتبع رقمه التسلسلي والذي وجد بحوزة أحد الأشخاص بمنطقة “نقاوس” بولاية باتنة، والذي من جهته كشف عن بقية شركائه، كما تم التوصل للمركبة التي قاموا ببيعها لأحد الأشخاص المختصين بتفكيك السيارات بمبلغ بخس لا يتعدى 17 مليون سنتيم، ليتم بذلك تحويلهم على محكمة الحال بجرم تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجناية السرقة المقترنة بظروف استعمال العنف والليل والسرقة بواسطة شخصين أو أكثر وجنحة إخفاء أشياء مسروقة متحصلة عن جناية، حيث اعترف عدد منهم وأنكر البعض ما نسب لهم من جرم، ليطالب النائب العام في ظل ما سلف ذكره بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حقّ 5 متهمين، وعقوبة عامين حبسا نافذا للمتهمين المتابعين بإخفاء أشياء مسروقة.
ق.م

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