استنساخ التقارير

تعود المنظمات الحقوقية ومعها المصالح الدبلوماسية لبعض الدول الغربية، في كل سنة، بتقارير حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر، وهي عادة ما تكون وثائق سلبية تدين الجزائر بممارسات قمعية لا يكاد يوجد لها أثر في الواقع.

الخطاب الرسمي حاول دائما أن يصحح مثل هذه الاتهامات التي يقع الكثير منها في خانة الباطلة، وكأن أصحاب هذه التقارير يكتفون بنسخ تقارير حقبة العشرية السوداء، التي عاشت خلالها الجزائر وضعا حربيا خاصا، يفترض أن يعامل هو أيضا بقواعد الحرب.

المنظمات الحقوقية تستند في إعداد تقاريرها عادة على بعض ممثليها هنا في الجزائر، أو على ما تنتقيه من الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، وإن كان واقع حقوق الإنسان في الجزائر بحاجة إلى مزيد من العمل والاجتهاد والتقنين، فإنه بكل تأكيد ليس كما تحاول وصفه هذه المنظمات التي تصور الجزائر وكأنها “بورما” ثانية.

الكثير من القضايا التي تستند إليها هذه الجمعيات الدولية تتعلق في واقع الأمر بأشخاص مشبوهين ومتهمين في قضايا أمنية خطيرة، تم اعتقالهم في إطار تحقيقات معمقة، في حين تصورها هذه التقارير ومصادرها على أنها اعتقالات تعسفية طالت مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تحاول هذه الأخيرة حتى محاولة التأكد من دواعي الاعتقال والأسباب الحقيقية وراءه، فهل يمكن اعتبار اعتقال أشخاص مشبوهين بربطهم علاقات مع تنظيم “داعش” كانتهاك لحقوق الإنسان؟

للأسف، هذه المنظمات سقطت هي الأخرى في فخ الاستسهال والاستنساخ، معتقدة أنها ملزمة بإدانة الجزائر في كل مرة بصفة ميكانيكية، وهي بالتالي لا تؤدي واجبها على أكمل وجه، من خلال إصدار تقارير موضوعية تساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر.



نسيم براهيمي

