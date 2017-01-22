استمرار في تساقط الأمطار على المناطق الوسطى والغربية

عــــديد المؤسســــات التربــــوية لا تــــزال مغلقــــة وفتـــــح الطرقــــــات متــــــواصل

حذّرت، أمس، نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار غزيرة ورعدية على المناطق الوسطى والغربية للوطن. وأوضحت ذات النشرية، أن الاضطراب الجوي سيمّس الولايات التالية: تلمسان، عين تيموشنت، وهران، سيدي بلعباس، معسكر، مستغانم، الشلف، غليزان، عين الدفلى، تيارت، سعيدة وتيسمسيلت. وأضاف بيان الأرصاد الجوية، أن صلاحية النشرية ستكون ابتداءً من أمس، على الساعة التاسعة ليلا، على أن تتجاوز كميات الأمطار المتوقعة 70 ملم محليا طيلة مدة صلاح النشرية الخاصة.

تيزي وزو وبجاية سجلتا تأخرا في التدريس بخمسة أيام

تضـــرر أكثــر من 2600 مـؤسسة تعليميــة بسبب الثلــــــوج

تضررت أكثر من 2600 مؤسسة تعليمية في 13 ولاية جراء الاضطرابات الجوية، مما أدى إلى تـــــوقيف الدروس، حسبما أكده مدير التعليم الأساسي بوزارة التربيــــة الوطنية، نبيل بن ددوش.

في حديث له للإذاعــة الوطنية، أكد بن ددوش، أن 2.689 مؤسسة تعليمية تضررت جراء الاضطرابات الجوية الاخيرة بالنسبة للأطوار التعليمية الثلاثة (1.822 مدرسة ابتدائية و164 متوسطة و303 ثانوية).

وأوضح ذات المسؤول، أن التأخر في الدروس متفاوت من ولاية وأخرى، مشيرا بشكل خاص إلى ولايتي تيزي وزو وبجاية، اللتين سجلتا تأخرا بخمسة أيام.

وأكد أن استدراك الدروس سيتم خلال أيام السبت والثلاثاء مساء، مضيفا أنه سيتم تجنيد مفتشي التربية في إطار هذه العملية لتفادي أي تأخر على مستوى المؤسسات المعنية.

وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، قد أعلنت يوم الخميس الفارط بالجزائر العاصمة، عن إعـــــداد برنامج خاص لاستدراك الدروس الضائعة، جراء غلق بعض المؤسسات التربوية بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها عدة ولايات.

وأوضحت السيدة بن غبريط، أن” استدراك الدروس لا يمثل إشكالا بالنســــبة للقطاع”، مشيرة إلى أنه تم خلال اللقاء الذي جمعها بهيئة التفتيش الأسبوع الماضي، الاتفاق على “إعداد برنامج يسمح بتركيز الاهتمام خلال الثلاثي الثاني حول مرافقة المفتشين للأساتذة لتعويض الدروس الضائعة”.وأضافت ان التأخر في الدروس “متفـــــــاوت بين ولاية وأخرى وبين مؤسسة تربوية وأخرى”، مجددة القــــول بأن الوزارة “ستتخذ الإجراءات اللازمة خدمة لمصلحة التلاميذ”.



ن.ف

