استلام 300 سكن مطلع السنـة بالنعامـة

من أصل ألف و100 وحدة في طور الإنجاز

يرتقب استلام 300 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية النعامة خلال الثلاثي الأول من 2017، حيث توجد حاليا 1.100 وحدة سكنية من ذات النمط في طور الإنجاز على مستوى بلدية عاصمة الولاية من ضمنهـــا ورشات 870 سكن بالجهة الغربية لهذه الجماعة المحلية التي تسجل “تأخرا” في وتيرة الأشغال بسبب الإجراءات الإدارية لفسخ الصفقة وتعويض مؤسسة إنجاز خاصة لم تحترم الآجال التعاقدية واختيار مقاولات جديدة لاستئناف أشغال الإنجاز.

كما تسجل أكثر من 1.800 حصة من السكن الريفي المدعم والتي اختيرت لها تجـــزئات تضم قطع أرضية مجمعة على مستوى بلدية مقر الولاية “تأخرا” في وتيرة الإنجاز من طرف المستفيدين الذين لم يباشروا أشغال إنجاز سكناتهم الفردية، وتقوم لجنة الدائرة المكـــلفة بتوزيع إعانات الدعم للسكن الريفي حاليا باستخلاف هؤلاء المستفيدين الذين لم ينطلقوا في الأشــغال بعد أن وجهت لهم عدة إعذارات.

وبالمقابل، تسجل نحو 4.000 وحدة من نفس الصيغة ببلدية النعامة نسبا متقدمة في الإنجاز تتراوح بين 85 و100 بالمائة وذلك بالموازاة مع استفادة هذه التجمعات السكنية الجديدة من أشغال التهيئة الخارجية والربط بشبكات ماء الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والطرقات.

وتقوم مديرية البناء والتعمير والهندسة المعمارية بولاية النعامة بإجراءات التعاقد مع عدد من مؤسسات الأشغال لإنجاز مختلف الشبكات الرئيسية والثانوية عبر تجزئة تضم 360 قطعة أرضية موجهة للبناء الذاتي ببلدية مقر الولاية والتي سيتم توزيعها “قريبا” على المستفيدين كما أشير إليه.