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استقـرار الإنتاج الصناعي العمـومي نهاية سـنة 2016

يناير 07, 2017 الحدث 0

استقـرار الإنتاج الصناعي العمـومي نهاية سـنة 2016

بينما تراجع مــؤشر الإنتـاج خــارج المحروقــات بـ0.5بالمــائة 

 سجل الإنتاج الصناعي في القطاع العمومي، استقرارا خلال الثلاثي الثالث من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2015.

حسب الديوان الوطني للإحصائيات، فقد تراجع مؤشر الإنتاج خارج قطاع المحروقات بـ0.5%، بينما سجل مؤشر الصناعات المصنعة انخفاضا بـ0.2 %، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2015. 
وسجل الإنتاج في قطاع صناعات الحديد والفولاذ والصناعات التعدينية والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية تراجعا بـ(- 6.2 %)، بينما سجل قطاع الصناعات النسيجية والغزل انخفاضا بـ(- 11.3%) في وقت سجل قطاع الصناعات الجلدية والأحذية انخفاضا بـ(- 21.9 %) .
وبخصوص القطاعات التي سجلت ارتفاعا في الإنتاج، نجد قطاعات إنتاج الخشب والفلين والورق والطباعة بـ(+ 28.9 %) وقطاع الصناعات الغذائية- الزراعية والتبغ والكبريت بـ(+ 2.6%) وقطاع المحروقات بـ(+ 1.4 %) والمناجم والمحاجر بارتفاع قدره(+0.6 %) وعتاد الأشغال والسيراميك والزجاج بـ(+ 6.3 %) وقطاع الصناعات الكيميائية والمطاط والبلاستيك بـ(+1.6%).   
وفي قطاع صناعات الحديد والفولاذ والتعدين والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية، تم تسجيل تراجع في شعب النشاط الخاص بتصنيع المنتجات للاستهلاك الميكانيكي بـ(-70.2 %)، كما تراجع النتاج في شعبة إنتاج التجهيزات الميكانيكية بـ(- 35.1 %) والصناعات الحديدية وتحويل الفولاذ والحديد(- 17.5%) وشعبة إنتاج العربات الصناعية(-16.8%) وصناعة الأثاث المعدني بـ(- 12.2%).
وسجلت شعبة إنتاج وسائط العتاد المعدني والميكانيكي والكهربائي تراجعا بـ(-1.8 %) وصناعة عتاد التجهيز المعدني(-0.4 %).
بالمقابل، سجلت فروع إنتاجية في قطاع صناعات الحديد والفولاذ والتعدين والصناعات الميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وتحديدا فرع إنتاج وتحويل المعادن الحديدية(+ 229.4 %) وقطاع الميكانيك الدقيقة الموجه للتجهيز بـ(+65.6 %) وتصنيع الأدوات المعدنية للاستهلاك(+ 11.7 %) وصناعة منتجات التجهيز الكهربائي(+5.3%) وتصنيع منتجات كهربائية الموجهة للاستهلاك بزيادة قدرها (+0.3 %).أما بالنسبة لقطاع مواد البناء السيراميك والزجاج، سجل قطاع صناعة المنتجات الإسمنتية ومختلف مواد البناء، أقوى ارتفاع في الإنتاج بـ(+ 7. 29%) متبوعا بقطاع صناعة مواد البناء والمنتجات الحمراء بـ( +7. 20 %) صناعة الزجاج بـ(+ 1. 9 % ) وتصنيع المنتجات المرنة الموجهة لقطاع الري( + 3. 4 % ).
وفي شعبة الخشب والفلين والورق والطباعة، سجل أكبر ارتفاع في قطاع صناعة الفلين (+ 2. 57%)، متبوعا بقطاع التأثيث بـ(+ 5 .39 %) ثم قطاع تصنيع وتحويل الورق بـ(+ 30 %) والنجارة العامة والمنتجات بوسائط الخشب(+ 12%).
وبخصوص قطاع الصناعات الغذائية – الفلاحية التبغ والكبريت، سجل قطاع إنتاج الحليب تراجعا بـ( – 6%) وفي شعبة إنتاج التبغ المصنع والكبريت(- 3. 16 %)، بينما سجل ارتفاعا في قطاع الحبوب( + 7. 14 %) .
من جانب آخر، سجل قطاع تصنيع العتاد الوسيط والنسيج تراجعا ملحوظا بـ(-8. 11%) والمنتجات النسيجية الموجهة للاستهلاك بـ(- 8 .9 %). 


ق.و

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