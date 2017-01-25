استقـالة مدرب منتخــب زيمبابوي

قدم التقني كاليستو باسوا استقالته من تدريب منتخب بلاده زيمبابوي، بعد خروج „المحاربين“ من الدور الأول لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بِالغابون. وقال كاليستو باسوا: „اجتهدت في تقديم الأفضل مع منتخب زيمبابوي، وسأترك مكاني لإطار فني آخر يقود المنتخب نحو تحقيق نتائج أخرى أحسن، أعترف أنه قرار صعب، ولكن لا رجعة فيه“. كما أوردته تقارير صحفية محلية. وتعادل أشبال باسوا مع „الخضر“ 2-2 وخسروا مرتين ضد السنيغال 0-2 وتونس 2-4، ليُودّعوا „كان“ الغابون من الدور الأول، عِلما أن المنتخب يُشارك في ثالث مرّة له في مثل هذا النوع من البطولات الكروية القارية. وكان كاليستو باسوا (46 سنة)، قد استهلّ مهام تدريب منتخب بلاده زيمبايوي عام 2015، وقبل ذلك سبق له ارتداء زي „المحاربين“ في منصب متوسط ميدان ما بين 1997 و2003.

وأصبح كاليستو باسوا ثاني تقني يحضر وقائع „كان“ الغابون 2017 ويترك منصبه، بعد البلجيكي جورج ليكنس، الذي أمسك بِالزمام المنتخب الوطني الجزائري. وتنتظر منتخب زيمبابوي بداية من جوان المقبل تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بِالكاميرون، حيث يلعب في فوج يضم الكونغو الديمقراطية والكونغو برازافيل وليبيريا

ق.ر