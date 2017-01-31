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استئنـاف إسقـاط الغــذاء جـوا على ديـر الـزور السـورية

يناير 31, 2017 دولي 0

استئنـاف إسقـاط الغــذاء جـوا على ديـر الـزور السـورية

برنامج الأغذية العالمي

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس، إنه استأنف إسقاط الغذاء جوا لمساعدة 93500 سوري في مدينة دير الزور السورية التي يحاصرها تنظيم الدولة الإسلامية.

كانت عملية الإسقاط الجوي للمساعدات، قد توقفت في 15 جانفي، بعد أن قسم متشددو الدولة الإسلامية المدينة المحاصرة إلى قسمين واجتاحوا منطقة الإنزال التي استخدمت لما يصل إلى 177 عملية إسقاط جوي للمساعدات منذ أفريل.
وقالت بيتينا لوشر، المتحدثة باسم البرنامج، إن منطقة إنزال جديدة تستخدم الآن وإن إسقاط الغذاء جوا استؤنف في 29 جانفي، بواقع عمليتي إسقاط حتى الآن. وجرى إسقاط ما وزنه 3340 طن من الغذاء والمساعدات الإنسانية الأخرى منذ أفريل.
ويقول خبراء في شؤون الإغاثة الإنسانية، إن الإسقاط الجوي هو الملاذ الأخير، نظرا لكونه عملية معقدة ولا يقوم بإيصال سوى جزء ضئيل من حجم المساعدات التي تحملها قافلة من الشاحنات.
وعلاوة على ذلك، فإن الإسقاط في دير الزور يجري من على ارتفاعات كبيرة خشية التعرض لهجوم من الأرض. وفشلت محاولة الإسقاط الأولى العام الماضي، بعدما انحرفت ألواح التحميل عن مسارها أو تحطمت على الأرض، بســــبب خــــلل في عمـــــل المظلات.وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقرير يوم السبت، إنه على الرغم من توقــــف عمليات إسقاط الغذاء لبرنامج الأغذية العالمي، تمكنت الطائرات الهليكوبتر الحكومية السورية من جلب بعض إمدادات الغذاء والدواء للجنود بشكل أساسي وأجلت القوات المصابة.
وأضاف، أن شركة سورية خاصة نقلت جوا 24 طنا من البطاطا (البطاطس) والبصل إلى المدنية لبيعها بأسعار مرتفعة نسبيا.وتبلغ كلفة إسقاط طن واحد من المساعدات نحو 10 آلاف دولار، وبلغ إجمالي التكلفة التي تحملتها الأمم المتحدة 33 مليون دولار حتى الآن.

وكالات

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