استئناف أشغال مشروع 10 آلاف مقعد بيداغوجي قريبا

القطب الجامعي “تامدة” بتيزي وزو

قررت السلطات الولائية بتيزي وزو إعادة إطلاق مشروع 10 آلاف مقعد بيداغوجي المزمع إنجازها على مستوى القطب الجامعي بتامدة الواقعة على بعد 15 كيلومترا عن مقر عاصمة الولاية تيزي وزو، بعد أن عانى كثيرا من مشكل التأخر في تقدم الأشغال التي كانت مسندة إلى مؤسسة إسبانية قبل أن يتم سحب المشروع منها خلال سنة 2015، بعد عدم تمكنها من تسليم المشروع في الآجال القانونية المحددة لذلك.

حسب ما أكده مدير السكن والتجهيزات العمومية بالولاية، فإن أشغال إنجاز هذا المشروع سوف تستأنف خلال الشهرين المقبلين على أقصى تقدير، قبل أن يضيف أن المشروع الذي تم إسناده في بداية الأمر إلى المؤسسة الاسبانية “اورو كازا” ولكن بسبب التأخر في تجسيد الأشغال تم سحب المشروع منها، وحاليا ـ حسب ذات التحدث، قد تم إسناده إلى المؤسسة الوطنية “كوسيدار”، هذا في قوله “بعد أن أنهينا العقد المبرم مع المؤسسة الاسبانية خلال شهر سبتمبر 2015، قررنا مع الجهات المحلية المسؤولة إسناد مهمة إنجاز مشروع 10 ألاف مقعد بيداغوجي بالقطب الجامعي تامدة إلى مؤسسة كوسيدار الوطنية”.

وفي ذات المجال، أضاف ذات المتحدث أن المصالح المختصة بمتابعة المشروع على مستوى الولاية تنتظر في الوقت الراهن تأكيد مؤسسة كوسيدار لغرض إرساله إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي ستحظى بدورها بموافقة الوزير الأول عبد المالك سلال لغرض إعادة إطلاق الأشغال التي عرفت توقفها منذ مدة طويلة، رغم الحاجة الماسة إلى هذه المقاعد البيداغوجية بعد أن باتت جامعة مولود معمري تعاني اكتظاظا لا مثيل له، وهو الأمر الذي جعل قرار استئناف الأشغال على مستوى المشروع بالضروري جدا.

وما تجدر الإشارة إليه، فإن مشروع إنجاز 10 ألاف مقعد بيداغوجي على مستوى القطب الجامعي بتامدة يدخل في إطار المشروع الذي استفادت منه الولاية والذي يتضمن إنجاز 17 ألف مقعد بيداغوجي، وهو المشروع الذي استلم منه 4300 مقعد خلال شهر أكتوبر الفارط، في انتظار استلام 2700 مقعد آخر خلال شهر جوان المقبل ـ حسب ذات المدير ـ الذي قال إنها سوف تكون في الخدمة خلال السنة الجامعية المقبلة، قبل أن يشير إلى استلام ما لا يقل عن 4000 سرير خلال شهر جويلية المقبل لفائدة الطلبة الجدد خاصة.

ويعتبر كل هذا مكسبا هاما لولاية تيزي وزو عامة ولطلبة جامعة مولود معمري على وجه الخصوص لأنهم قد باتوا يعانون في السنوات الأخيرة من مشكل الاكتظاظ في غرف النوم، ونقص فادح في المقاعد البيداغوجية ما جعل الكثير من الطلبة يدرسون أيام السبت، وهذا بسبب عدد الطلبة الذي يتزايد سنة بعد أخرى.



صبرينة. ا