ارتياح زوخ لرفع سعر البنزين

آخر تحديث : يناير 28th, 2017 9:22 مساءً
يناير 28, 2017 Wakteldjazair همسات 0
استحسن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رفع الحكومة لأسعار البنزين، وبرر ذلك بقوله “من أجل أن يكف المواطنون عن حرقه دون فائدة بمختلف شوارع العاصمة وخلق زحمة سير كبيرة”، طالبا من المواطنين استعمال مختلف أنواع النقل من ترامواي، قطارات، مترو وحافلات في التنقل لقضاء حاجياتهم عوض ملء بلديات الولاية بالسيارات على مدار 24 ساعة.
يناير 28, 2017 0القيادي والبرلماني في حركة مجتمع السلم، نعمان لعور: “وقت الجزائر”: هل ستدخلون الانتخابات في شكل تكتل أم...
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