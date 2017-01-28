ارتياح زوخ لرفع سعر البنزين

استحسن والي العاصمة، عبد القادر زوخ، رفع الحكومة لأسعار البنزين، وبرر ذلك بقوله “من أجل أن يكف المواطنون عن حرقه دون فائدة بمختلف شوارع العاصمة وخلق زحمة سير كبيرة”، طالبا من المواطنين استعمال مختلف أنواع النقل من ترامواي، قطارات، مترو وحافلات في التنقل لقضاء حاجياتهم عوض ملء بلديات الولاية بالسيارات على مدار 24 ساعة.