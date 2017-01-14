ارتفــاع نسبــة البطـــالة بالجـزائر إلى 10.5 بالمـائة نهـاية 2016

آخر تحديث : يناير 14th, 2017 8:38 مساءً
يناير 14, 2017 Wakteldjazair الحدث 0
النساء وأصحاب شهادات التعليم العالي أكبر المتضررين
ارتفعت نسبة البطالة في الجزائر من 9.9 بالمائة في أفريل 2016 إلى 10.5 بالمائة في سبتمبر 2016، حيث مست هذه النسبة النساء وأصحاب شهادات التعليم العالي، حيث بلغ عدد الأشخاص البطالين حوالي 1.198 مليون شخص.
بلغ عدد السكان الناشطين في سبتمبر الفارط، حسب ما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات 12.117 مليون شخص، مقابل 12.092 مليونا في أفريل 2016، حيث يتم تعريف السكان الناشطين على أنهم مجموع الأشخاص الذين بلغوا سن العمل والمتوفرين في سوق العمل سواء كانوا حاصلين على عمل أو بطالين.
أما بالنسبة للأشخاص العاملين، فقد بلغ عددهم 10.845 مليون شخص في سبتمبر الماضي، مقابل 10.895 مليون شخص في أفريل 2016، منهم 8.933 ملايين رجل (82.4 بالمائة) و 1.912 مليون امرأة (17.6 بالمائة)، وحسب الدراسة، فإن نسبة البطـــــــــالة قد انخفضت لاسيما عند الرجال إلى 8.2 بالمــــــائة (مقابل 9.9 بالمائة في سبتمبر).
أما فيما يخص الطبقة البطالة، تشير الإحصائيـــــــات إلى بلوغها 1.272 مليون شخص في سبتمبر، مقابل 1.198 مليون في أفريل، تمثل 792.000 رجل 8.1 بالمائة و479.000 امرأة 16.5 بالمائة،
كما أشارت إحصائيات الديوان إلى فروقات في نسبة البطالة، حسب السن ومستوى التعليم والشهادات المحصلة، حيث تقدر هذه النسبة عند الأشخاص البالغين 25 سنة فـــــما فوق بـ 7.9 بالمائة (5.7 بالمائة للرجال و16.2 بالمائة للنساء)، أما بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمـــــــــارهم بين 16 و24 سنة، فارتفعت نسبة البطالة إلى 26.7 بالمائة في سبتمبر الماضي (مقابل 24.7 بالمائة في أفريل).
وتتكون الفئة العاملة (10.845 ملايين شخص) من 7.558 ملايين صاحب عمل أو من الأحرار و3.133 ملايين أجير و 154.000 من كافلي العائلات، في حين يشغل القطاع العام 4.355 ملاييـــــن شخص (40.2 بالمــــائة) مقابل 6.49 ملايين عــــــامل يشتغل في القطاع الخاص والمختلط (59.8 بالمائة)، كما يشتغل 7.32 ملايين شخص في الأوساط الحضرية، مقابل 3.525ملايين في الأوساط الريفية.
وحسب قطـــــــاع النشاطات (بما فيهـــــا المؤسسات الإدارية)، فيعد قطاع التجارة والخدمـــــــــات أكبر المشغلين (61 بالمـــــــائة من الساكنة النشيطة)، متبوعـــــا بقطاع البناء والأشغال العمومية (17.5 بالمـــــــائة) والصناعة (13.5 بالمائة) والفلاحة (8 بالمائة).
عبد المطلب.ع
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