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ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه بالمدية

يناير 23, 2017 الحدث 0

ارتفاع في أسعار الخضر والفواكه بالمدية

بسبب التقلبات الأخيرة في الأحوال الجوية

عرفت أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء بولاية المدية ارتفاعا فاحشا، أدى إلى تذمر سكان الولاية الذين تساءلوا عن دور المصالح الفلاحية ومديرية التجارة·

استغل أغلب تجار الولاية فرصة قانون المالية وزيادة في أسعار البنزين والمازوت، وكذا تساقط الأمطار الغزيرة والثلوج لاستنزاف جيوب المواطنين منذ حلول السنة الجديدة، بإقدامهم على رفع أسعار الخضر والفواكه وكذا اللحوم بأنواعها، خاصة البيضاء، التي تلقى إقبالا كبيرا لإعداد أطباق خاصة بالثلوج وسوء الأحوال الجوية التقليدية بالولاية والاحتفال بالسنة الأمازيغية التي يحيها جل سكان المدية·وقد اكتسح المضاربون السوق لفرض منطقهم، فتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 60 دج، أما الجزر بـ70دج والبسباس بـ 65دج، وهي المواد التي تشكل أغلب أطباق العائلات، فيما وصل سعر الخرشوف إلى 100دج والفول 90 دج، وقفز سعر الطماطم إلى 150 دج، والفلفل إلى 140 دج، بينما تجاوز سعر الجلبانة 130 دج.·
وأكد المواطنون، أن حتى الخضر الطبيعية، السلق قفزت إلى 80 دج إن وجدت، متسائلين عن سبب هذا الارتفاع، وأين هو دور مديرية التجارية بالولاية؟؟،لا سيما ارتفاع سعر البطاطا التي تشكل المادة الأساسية للعائلات الجزائرية، ورغم تغني مديرية الفلاحية بالمديــــــــة بوفرة في منتوج اللحوم البيضاء، إلا أنه تجاوز سعرها كل الاحتمالات والمعقول، حيث بلغ سعر الكلغ الواحد بـ250دج·
وإذا كان هذا رأي البعض، فإن البعض الآخر تأسف لعدم إمكانية اقتناء أكثر من كيلوغرام واحد من البطاطــــا والخضر الأخرى لارتفاع أسعارها وسط محدودية دخلهم·
ومن جهتهم، برر بعض التجار في حديثهم “لوقت الجزائر” الارتفاع في الأسعار بنقص العرض الذي يقابله ارتفاع الطلب، خاصة في ظل الانقلابات الجوية الأخيرة، مؤكدين أن أغلب الفلاحين يرفضون جني محصولهم وسط الأمطار المتهاطلة والبرودة الشديدة، كما تكون ندرة في اليد العاملة وترتفع في سعرها، إن وجدت، كما أن أسعار الخضر والفواكه تشهد هي الأخرى ارتفــــــاعا في أسواق الجملة، سواء بسوق الجملــــــة للخضر والفواكه بالحطــــــــاطبة بالبليدة أو بســــــــوق الكابس بالمدية، التي تعتبر مصدر تمويل أصحاب المحلات والأســــــواق بالمــــدية، وهو ما أدى إلى هذا الارتفــــــاع، مشيرين إلى أن ارتفــــــاعها في أسواق الجمــــــــــلة، يؤدي حتما إلى ارتفاعها في أسواق التجزئة، ليبقى المــــــــواطن البسيط عرضة لنهب أمواله، في ظل الغياب التـــــــام لمــــــــديرة التجارية والمصــــــالح الفلاحية، والضمير المهني للفلاح والتاجر على حد سوى.


بلال موزاوي

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