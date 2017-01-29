احتيـاطي الصــرف يتـراجـع إلى 1. 114 مليار دولار

معدل التضخم بلغ 5.7 بالمائة سنة 2016

أكد، أمس، محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر، أن “معدل التضخم سنة2016، قد بلغ 5.7 بالمائة، فيما بلغ 4.8 بالمائة سنة 2015″، مضيفا أن “الوضعية المالية الخارجية للجزائر صلبة، حيث بلغ احتياط الصرف الجزائري إلى غاية نهاية السنة الفارطة 114.1 مليار دولار”.

أفاد محافظ بنك الجزائر، خلال عرضه التقرير السنوي لسنة 2015 حول التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر بالمجلس الشعبي الوطني، أن “احتياطي الصرف للجزائر، قد بلغ 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016، مقابل 121.9مليار دولار بنهاية سبتمبر 2016، في وقت قدرت بـ144.1 مليار دولار في نهاية 2015، وأظهرت أرقام البنك المركزي، أن احتياطيات الصرف الجزائرية تقلصت بـ30 مليار دولار بين ديسمبر 2015 وديسمبر 2016”.وقال لوكال، إنه “في ظل الأوضاع التي عرفتها الجزائر والتراجع في أسعار البترول منذ سنة 2014، إلا أن 29.9 مليار دولار كانت موجهة للتدفقات والمبادلات، أما الفارق المقدر بـ4.3 بالمائة دولار، فهو يعتبر القدرة الشرائية المنجرة عن تحويل العملات الأخرى أي إلى الدولار والأورو مع البلدان والشركـــــاء، هذا وربط محافظ بنك الجزائر تهاوي سعر الصراف إلى عدة عوامل مباشرة، منها انخفاض سعر الذهب الأسود في أسواق النفط العالمية، بالإضافة إلى النفقات العمومية والمبادلات التجارية بين الجزائر وشركائها والطباع الحالي للتحركات على مستوى أسواق الصرف الدولية المستدامة أساسا في الارتفاع القوى للدولار الأمريكي مقابل اليورو، الأمر الذي أدى انخفاض السعر بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للدولار و3 بالــــمائة بالنسبة للأورو خلال السنة الفارطة”، وأضاف المسؤول، أن “قيمة الواردات المسجلة خلال سنة 2015 بلغت مستوى 3720 مليار دولار، فيما عرفت انخفــــاض قدره 2.99 بالمائة سنة 2016”.وأكد المسؤول ذاته، أن “مستوى إيرادات صادرات المحروقات قد بلغ خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2016، 19.4 مليار دولار، باعتبار متوسط سعر برميل البترول المسجل خلال تلك الفترة قدر بـ 42.69 دولارا، وكان حجم الصادرات الذي ارتفع 8.1 مقارنة بالتسعة أشهر الأولي من السنة 2015، وبلغ مستوى الإيرادات الكلية 20.38 مليار دولار، وبلغ مستوى الواردات 37.20 مليار دولار في انخفاض بـ2.99 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل، من خلال نفس الفترة من سنة 2015.

وأشار لوكال، أنه “قد سجل الميزان التجاري بذلك عجزا بلغ 16.82 مليار دولار، ليسجل الحساب الجاري عجزا بلغ 22.24 مليار دولار، ليبلغ عجز ميزان المدفوعات 21.42 مليار دولار”، مستطردا أن “الاقتصاد الوطني قد عانى بداية من سنة 2014 نتيجة استمرار تباطؤ التجارة الدولية الخارجية وانخفاض أسعار النفط للمواد الأولوية بشدة، فيما يخص أسعار البترول، نظرا لتابعيته الكاملة لإيرادات الصادرات المحروقات، خصوصا على مستوى المالية والحسابات الخارجية والسيولة المصرفية”، كما أشار المتحدث، إلى أنه “في ظل الانخفاض في أسعار البترول، عرفت الميزانية والميزان التجاري الخارجي عجزا وتفاقما كبيرا مؤديا إلى تآكل شبه كلي لموارد صندوق ضبط الإيرادات، في حين حافظ النشاط الاقتصادي على وتيرة السنة السابقة، مدعوما أساسا بإبقاء النفقات العمومية عند مستوى عالي”.

واعتبر محافظ بنك الجزائر، أن “الدفعة التي ميزت تطور احتياطيات الصرف، عرفت في السنوات المـــاضية تلاشيا في 2014، حينما كانت تقدر بـ195 مليار دولار نهـــــاية مارس 2014، لتأخذ بعدهــــــا منحنى هبوطيا بالغا 27. 193 مليار دولار في جوان2014 ثم 27. 185 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام”، موضحا أن “ارتفاع مستوى الواردات وتهـــاوي أسعار النفط، أديا إلى انحســـــار قيمة التحويلات التي تغذي احتياطيات الصرف للبلاد”، مذكرا أن “النفط أخذ صيف 2014 منعرجا جديدا لأسعاره، تميز بانخفاض حاد ومتتابع بلغ بها مستويات الـ30 دولارا للبرميل في2016، بعدما كانت الأسعار تتراوح بين 45. 101 و 79. 115 دولار للبرميل خلال 2013، في الوقت الذي استقرت أسعار النفط منذ أشهر في حدود 55 دولارا للبرميل”.



لخضر داسة