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اجتمـاع لجنة مراقـبة سوق النفط في فييـنا اليـوم

يناير 21, 2017 الحدث 0

اجتمـاع لجنة مراقـبة سوق النفط في فييـنا اليـوم

بعد أسبوعين تقريبا من دخول قرار خفض الإنتاج

تستضيف منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) اليوم، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المعنية بتطبيق اتفاق فيينا، لخفض الإنتاج برئاسة دولة الكويت.ويكتسب اجتماع اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، أهمية بالغة من حيث التوقيت والمواضيع المدرجة على جدول أعماله، لاسيمـــــا وأنه الأول من نوعه للجنة منذ اجتماع فيينا في ديسمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبا من دخول قرار خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليــــون برميل في اليوم حيز التنفيذ الفعلي مطلع شهر جانفي الجاري.
وشرعت أمانة المنظمة في استعدادات كبيرة لاستضافة أعمال اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبــــــيق اتفاق تخفيض الإنتــــــاج المتفق عليه بين الدول المنتجة من داخل المنظمة وخارجها.كما أعربت بعض المصادر من أوبك، عن تفاؤلها بإمكانية مواصلة الالتزام الكـــــامل باتفاق فيينا الخاص بخفض الإنتاج من قبل الدول المنتجة الـ24 من داخل المنظمة وخارجها، التي تعهدت بالالتزام بهذا الاتفاق وبما يضمن بسحب الفائض الإنتاجي الموجود في السوق لدعم الأسعار، لأن هذا الالتزام يصب في مصلحة كافة المنتجين.وحول اختيار الكويت لرئاسة اللجنة الوزارية، أوضحت المصادر ذاتها، أن هذا الاختيار اتخذه وزراء (أوبك) بالإجماع خلال اجتماعهم الوزاري الأخير، مشيرة إلى أن وجود دولة الكويت على رأس اللجنة، يعكــــس ما تحظى به من احترام كبير، بعد أن أثبتت على مدى السنوات الطويلة الماضية حرصها والتزامها باستقرار السوق وضمان مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
يذكر، أن اللجنة الوزارية المعنية بمراقبة تطبيــــــــق اتفاق الإنتاج التي تترأسهـــــــا دولة الكويت، تضم في عضويتها كلا من فنزويلا والجــــــزائر من داخــــل (أوبك) وروسيا وعمان من خارجها.


ق.إ

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