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اتفاقية بين جامعتي بجاية وليون 3

يناير 27, 2017 فن وثقافة 0

اتفاقية بين جامعتي بجاية وليون 3

خلال الندوة الجزائرية-الفرنسية للتعليم العالي

تم، بباريس، التوقيع على اتفاقية تعاون بين جامعتي بجاية وليون3 على هامش الطبعة الرابعة للندوة الجزائرية- الفرنسية للتعليم العالي والبحث. جرى حفل التوقيع بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي  الطاهر حجار ونظيرته الفرنسية نجاة فالو بلقاسم.
وتتعلق هذه الاتفاقية -التي تتضمن أربعة نقاط أساسية- بتنقل الباحثين والإطارات الإدارية والتقنية للجامعتين وكذا حركة الطلبة، حسب ما صرح به عميد جامعة بجاية  بوعلام سعيداني. كما يتضمن الاتفاق التنشيط الجماعي للتظاهرات العلمية والتركيب المشترك المشاريع الابداعية، لاسيما فيما يتعلق بفروع واختصاصات العلوم الانسانية والاجتماعية.
وأوضح الأستاذ سعيداني يقول: “لدينا تجربة معتبرة، كما يتمتع شركاؤنا من جامعة ليون بتجربة في هذا المجال”،  مؤكدا على إرادة تحقيق عدد من الأعمال المشتركة وتحقيق مشاريع “ذات الاهتمام المشترك”. تتعلق النقطة الأخيرة للاتفاقية بتبادل الممارسات الحسنة في مجالات البيداغوجيا والبحث والمورد البشري والابداع واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، دعما للأعمال البداغوجية والخاصة بالتكوين.
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