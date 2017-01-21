“اتـصـــالات الجزائر” تفند وجود شبكــة كبــيــرة لبيــع تــذاكر مـــزورة للأنترنيت

@ فندت اتصالات الجزائر وجود شبكة وطنية كبيرة لبيع تذاكر مزورة لتعبئة الانترنيت موضحة بأن هذه التذاكر تباع بصفة غير قانونية فقط من طرف بعض المحلات غير المعتمدة في عدد من الولايات.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن “تذاكر التعبئة المزورة التي تم اكتشافها مؤخرا تباع بصفة غير قانونية من طرف بعض المحلات غير المعتمدة في عدد من ولايات الوطن وأن الأمر لا يتعلق بتاتا بشبكة وطنية كبيرة مثلما روجت له بعض وسائل الإعلام”.

وأكدت اتصالات الجزائر أنه “لم يتم تسجيل أي تزوير لبطاقات التعبئة”.

وذكر المتعامل بأن بطاقات التعبئة “ايدوم ADSL” و«الجيل الرابع LTE” تباع في وكالاته التجارية وفي الأكشاك المتعددة الخدمات ومقاهي الانترنيت المعتمدة من طرف اتصالات الجزائر”.